Графіки відключення світла 6 січня: коли і в кого вимикатимуть електроенергію
В Україні 6 січня запроваджують графіки погодинних відключень.
У вівторок, 6 січня, в Україні знову діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Все через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак.
Про це повідомили компанія ДТЕК та регіональні обленерго.
Графік відключення світла в Києві
За інформацією ДТЕК, відключення світла завтра діятимуть для киян. Зокрема, застосують такі графіки:
Графік відключення світла в Київській області
На Київщині в Бориспільському районі області тривають екстрені відключення. Для інших жителів області ДТЕК застосує такі графіки відключення:
Графік відключення світла в Дніпропетровській області
На Дніпропетровщині запровадять такі графіки відключення:
Графік відключення світла в Одеській області
В Одеській області через значні пошкодження енергооб’єктів відключення неможливо спрогнозувати, розділити між усіма домівками та скласти прогнозований графік. Тому в регіоні діють екстрені відключення, щоб не допустити зайвих аварій у пошкодженій системі.
Графік відключення світла в Миколаївській області
Попередній прогноз щодо застосування ГПВ на вівторок, 6 січня. Погодинні графіки діятимуть від 00:00 до 23:59.
У розрізі підчерг попередній прогноз такий:
1.1 — 07:30 — 11:00; 14:30 — 17:30;
1.2 — 00:30 — 04:00; 11:00 — 14:30;
2.1 — 07:30 — 11:00; 18:00 — 21:30;
2.2 — 07:30 — 11:00; 14:30 — 18:00;
3.1 — 05:30 — 07:30;
3.2 — 11:00 — 14:30; 18:00 — 20:30;
4.1 — 07:30 — 11:00; 18:00 — 20:30;
4.2 — 11:00 — 14:30; 21:30 — 00:00;
5.1 — 12:30 — 17:30;
5.2 — 14:30 — 18:00;
6.1 — 04:00 — 07:30; 11:00 — 14:30;
6.2 — 14:30 — 18:00.
Графік відключення світла в Закарпатській області
На завтра на Закарпатті також діятимуть погодинні відключення:
Графік відключення світла у Львівській області
На Львівщині застосують такі графіки відключення:
Графік відключення світла в Рівненській області
Графік погодинних відключень електроенергії на Рівненщині у вівторок, 6 січня:
підчерга 1.1. 13:00–17:00
підчерга 1.2. 14:00–17:00
підчерга 2.1. 00:00–04:00, 16:00–20:00
підчерга 2.2. 04:00–08:00, 16:00–20:00
підчерга 3.1. 06:00–10:00, 16:00–20:00
підчерга 3.2. 08:00–12:00, 20:00–00:00
підчерга 4.1. 08:00–12:00
підчерга 4.2. 08:00–12:00
підчерга 5.1. 10:00–14:00
підчерга 5.2. 12:00–16:00
підчерга 6.1. 12:00–16:00
підчерга 6.2. 12:00–16:00
Графік відключення світла у Волинській області
На Волині діятимуть такі графіки відключення:
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
На Івано-Франківщині діятимуть графіки погодинних вимкнень електроенергії. Світло вимикатимуть від 00:00 до 24:00.
Графік відключення світла в Тернопільській області
На Тернопільщині діятимуть такі графіки відключення:
Графік відключення світла у Вінницькій області
На Вінниччині також застосують графіки відключення світла:
Графік відключення світла в Житомирській області
На 06.01.2026 року за командою НЕК «Укренерго» буде відключено:
від 00:00 до 06:00 — 0,5 черги
від 06:00 до 08:00 — 1,5 черги
від 08:00 до 18:00 — 2,5 черги
від 18:00 до 20:00 — 2,0 черги
від 20:00 до 22:00 — 1,5 черги
від 22:00 до 24:00 — 0,5 черги
Застосують такі графіки відключення:
Графік відключення світла у Хмельницькій області
На Хмельниччині діятиме графік погодинних відключень світла. Електроенергію вимикатимуть упродовж усієї доби від чотирьох до восьми годин у різних підчерг.
Про це повідомили у Хмельницькобленерго.
Графік відключення світла в Черкаській області
Графік відключення світла на 6 січня повідомили в обленерго.
Години відсутності електропостачання:
1.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00;
1.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00;
2.1 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00;
2.2 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00;
3.1 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00;
3.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00;
4.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00;
4.2 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00;
5.1 00:00 — 02:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00;
5.2 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00;
6.1 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00;
6.2 02:00 — 04:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00.
Графік відключення світла в Чернівецькій області
У Чернівецькій області вимикатимуть електрику за графіками погодинних відключень. Про це йдеться на сайті Чернівціобленерго.
Графік відключення світла в Сумській області
Завтра, 6 січня, діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою НЕК «Укренерго».
Графік відключення світла в Харківській області
Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 00:00–01:30; 08:30–12:00; 19:00–22:30
1.2 08:00–12:00; 19:00–22:30
2.1 00:00–01:30; 08:30–12:00; 15:30–22:30
2.2 00:00–01:30; 08:30–12:00; 15:30–22:30
3.1 01:30–05:00; 08:30–10:00; 12:00–15:30; 19:00–20:00; 23:00–24:00
3.2 12:00–15:30; 19:00–20:00; 23:00–24:00
4.1 01:30–05:00; 10:00–15:30; 23:00–24:00
4.2 01:30–05:00; 10:00–15:30; 20:00–24:00
5.1 05:00–08:30; 15:30–19:00
5.2 06:00–08:30; 15:30–19:00
6.1 05:00–08:30; 12:00–19:00
6.2 05:00–08:30; 12:00–19:00
Графік відключення світла в Кіровоградській області
За розпорядженням НЕК «Укренерго» 06.01.2026 року діятиме такий графік погодинних відключень (ГПВ):
Черга 1.1: 06–08, 10–12, 14–16, 18–20, 22–24
Черга 1.2: 06–08, 10–12, 14–16, 18–20, 22–24
Черга 2.1: 02–04, 10–12, 14–16, 18–20, 22–24
Черга 2.2: 02–04, 10–12, 14–16, 18–20, 22–24
Черга 3.1: 02–04, 06–08, 10–12, 14–16, 18–20
Черга 3.2: 06–08, 10–12, 14–16, 18–20, 22–23
Черга 4.1: 04–06, 12–14, 16–18, 20–22
Черга 4.2: 04–06, 08–10, 12–14, 16–18, 20–22
Черга 5.1: 04–06, 08–10, 12–14, 16–18, 20–22
Черга 5.2: 00–02, 08–10, 12–14, 16–18, 20–22
Черга 6.1: 00–02, 08–10, 12–14, 16–18, 20–22
Черга 6.2: 00–02, 08–10, 12–14, 16–18
Графік відключення світла в Запорізькій області
Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):
1.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
1.2: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
2.1: 07:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
2.2: 00:00 — 00:30, 05:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
3.2: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
4.1: 00:00 — 00:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
4.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
5.1: 00:00 — 05:00, 09:30 — 14:00, 18:00 — 23:00
5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 20:30
6.1: 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30
6.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30
Також з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг).
Графік відключення світла в Полтавській області
У Полтавській області запровадять погодинні відключення світла:
Нагадаємо, завтра, 6 січня, в Україні знову діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.
Раніше в «Укренерго» пояснили, чому в одних регіонах скасували графіки, а в інших — світла немає.