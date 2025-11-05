Графіки відключення світла можуть невдовзі зникнути: експерт назвав причину

Електроенергія та опалення / © ТСН.ua

Графіки відключення світла в Україні можуть зменшитися або азагалі зникнуть із початком опалювального сезону. Річ у тім, що увімкнення центрального опалення в оселях знижує споживання електроенергії.

Таку думку директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко висловив на брифінгу 5 листопада.

«Як тільки надходить тепло, споживання електроенергії зменшується. Це повторюється щороку. Тож можна очікувати, що ситуація поступово покращуватиметься, а графіки відключень стануть м’якшими або навіть зовсім зникнуть. Але все залежить від того, наскільки ефективними будуть подальші атаки РФ», — пояснив Харченко.

За його словами, найвразливішими є удари по генерації електроенергії та тепла, далі — по елементах високовольтних мереж, які залишаються без достатнього захисту, а потім — по розподільних мережах.

«Розподільні мережі, на жаль, дуже чутливі, і ураження підстанції 110 кВ означає, що 60-80-100 тисяч людей у певному регіоні житимуть за графіками у дві черги. Так, живлення відновлять протягом кількох годин, але поки не буде відновлено достатній рівень пропускної здатності системи, обмеження залишатимуться», — розповів експерт.

Харченко вважає, що цього року Україна, ймовірно, зіткнеться не з масштабними загальнонаціональними відключеннями електроенергії, а з численними локальними аварійними ситуаціями, які виникатимуть після атак або через неможливість фізично передати електроенергію до окремих районів.

Він також наголосив, що рівень підготовки до реагування на наслідки атак відрізняється за регіонами.

«Є обленерго, де готовність дуже висока, відпрацьований механізм ремонту, де краще із захистом хоча б першого рівня. В деяких областях практично немає резервів обладнання, аварійні бригади недостатньо готові. В уряді це чудово бачать», — зазначив експерт з енергетики.

Він також підтримав позицію голови правління «Укренерго» Віталія Зайченка, який закликав українців знизити температуру в оселях і замість надмірного обігріву використовувати додаткові засоби утеплення, щоб допомогти енергосистемі витримати навантаження.

«Зайченко абсолютно справедливо сказав, що давайте європеїзуватися. Додатковий светр вдома — це не катастрофа. Давайте думати про те, що загальний комфорт і добробут залежатиме від того, як ви в себе вдома будете використовувати електрику й тепло. Це на національному рівні спрацьовує», — наголосив Харченко.

Нагадаємо, 24 жовтня нардеп Сергій Нагорняк заявив, що графіки відключень світла в Україні можуть бути скасовані на короткий термін (кілька днів чи тижнів), але не зникнуть надовго. Ситуація постійно змінюється через щоденні атаки РФ на критичну інфраструктуру. Для відновлення пошкоджених об’єктів енергетики змушені застосовувати як планові, так і аварійні графіки відключень.