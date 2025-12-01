Графіки відключення світла можуть зникнути: експерт назвав головну умову

Відключення світла / © ru.freepik.com

Українські побутові споживачі можуть повністю позбутися графіків відключення електроенергії або перейти на «лайтові» режими, якщо Російська Федерація припинить обстрілювати енергетичну інфраструктуру.

Таку думку висловив Станіслав Ігнатьєв, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики в ефірі Київ24.

За словами експерта, попри постійну загрозу обстрілів, енергетична ситуація може покращитися завдяки підготовці бізнесу та збільшенню імпорту.

Дефіцит і «лайтові» графіки

Станіслав Ігнатьєв наголошує, що повне скасування графіків можливе лише за умов «дива» — припинення ворожих атак. Проте, навіть у разі нових ударів, ситуація може бути контрольованою.

«Якщо не буде наступних обстрілів, таке диво станеться… Відповідно до цього ми можемо максимально, як побутові споживачі, звичайні громадяни України, позбутися графіків або залишитися при дефіциті електричної енергії, яка буде зберігатися десь на рівні 4,2–4,6 ГВт-год», — пояснив Станіслав Ігнатьєв.

У такому випадку українці можуть залишатися без світла за «кращими» графіками: «по 2 години зранку, і, наприклад, 4 години з вечора». Експерт вважає, що населення до цього адаптувалося і спокійно це переживе.

Бізнес розвантажує енергосистему

За словами Ігнатьєва, значну роль у стабілізації ситуації відіграє український бізнес, який активно інвестує у власну енергонезалежність. Експерт додає, великі компанії протягом минулого року побудували 1 ГВт нових потужностей. А за перше півріччя цього року додали ще 1 ГВт. Це переважно сонячні електростанції з системами накопичення електроенергії та газопоршневі установки.

«Про що це говорить? Це бізнес дбає про свою енергонезалежність, це бізнес дбає про те, щоб клієнти відчували себе добре… І головне, що це розвантажує нашу енергосистему. От на 2 ГВт розвантажується наша енергосистема, щоб ми більше з вами мали електричну енергію», — додав експерт.

Ці потужності встановлюють великі офісні та торгові центри, а також логістичні термінали.

Збільшення імпорту з Європи

Ігнатьєв також наголосив на важливості розширення можливостей для імпорту електроенергії з Європи.

«Додатково від сьогодні ми маємо можливість імпортувати, тобто купувати дорогу достатньо електричну енергію з Європи плюс 200 МВт-год. І сумарно ми вже в європейці можемо купувати 2,3 ГВт-год», — зазначив фахівець.

За його словами ця імпортована енергія надходить насамперед до західних регіонів. За умови, що ворог не знищуватиме об’єкти передачі, вона зможе доходити до східних міст, зокрема, до Харкова.

Нагадаємо, коли відключається електроенергія, генератор стає порятунком. Але навіть потужний пристрій має обмеження. Щоб уникнути пошкоджень і небезпеки, потрібно знати, що не можна підключати до генератора.

Також повідомлялося, що енергетики роз’яснили причини нерівномірного розподілу електроенергії по регіонах України. Вони спростували поширену думку про можливість рівномірного перерозподілу «світла» до будь-якої частини країни.