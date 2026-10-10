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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
654
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1 хв

Графіки відключення світла на 11 жовтня: що повідомило "Укренерго"

“Укренерго” оголосило графіки відключень електроенергії на 11 жовтня.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Відключення світла

Відключення світла / © ТСН.ua

У деяких регіонах України 11 жовтня вимикатимуть світло як для населення, так і для бізнесу.

Про це повідомила Національна енергетична компанія «Укренерго».

Причина обмежень — наслідки російських атак на енергооб’єкти. За даними «Укренерго», розклад такий:

  • Для промисловості та бізнесу: з 15:00 до 23:59 застосовуватимуться графіки обмеження потужності.

  • Для всіх категорій споживачів: з 16:00 до 23:59 діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

Через російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінитися, тому стежте за оновленнями на сторінках місцевого обленерго.

«Коли світло з’являється за графіком — будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!».

Нагадаємо, у суботу, 10 жовтня, у кількох регіонах України застосовуватимуть цілодобові графіки відключення електроенергії. Світло вимикатимуть упродовж усього дня.

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