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Графіки відключення світла на 11 жовтня: що повідомило "Укренерго"
“Укренерго” оголосило графіки відключень електроенергії на 11 жовтня.
У деяких регіонах України 11 жовтня вимикатимуть світло як для населення, так і для бізнесу.
Про це повідомила Національна енергетична компанія «Укренерго».
Причина обмежень — наслідки російських атак на енергооб’єкти. За даними «Укренерго», розклад такий:
Для промисловості та бізнесу: з 15:00 до 23:59 застосовуватимуться графіки обмеження потужності.
Для всіх категорій споживачів: з 16:00 до 23:59 діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 1,5 черги.
Через російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінитися, тому стежте за оновленнями на сторінках місцевого обленерго.
«Коли світло з’являється за графіком — будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!».
Нагадаємо, у суботу, 10 жовтня, у кількох регіонах України застосовуватимуть цілодобові графіки відключення електроенергії. Світло вимикатимуть упродовж усього дня.