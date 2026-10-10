Графіки відключення світла на 11 жовтня: що повідомило "Укренерго"

Відключення світла / © ТСН.ua

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У деяких регіонах України 11 жовтня вимикатимуть світло як для населення, так і для бізнесу.

Про це повідомила Національна енергетична компанія «Укренерго».

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Причина обмежень — наслідки російських атак на енергооб’єкти. За даними «Укренерго», розклад такий:

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Для промисловості та бізнесу: з 15:00 до 23:59 застосовуватимуться графіки обмеження потужності.

Для всіх категорій споживачів: з 16:00 до 23:59 діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

Через російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінитися, тому стежте за оновленнями на сторінках місцевого обленерго.

«Коли світло з’являється за графіком — будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!».

Нагадаємо, у суботу, 10 жовтня, у кількох регіонах України застосовуватимуть цілодобові графіки відключення електроенергії. Світло вимикатимуть упродовж усього дня.

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