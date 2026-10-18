Графіки відключення світла на 18 жовтня: у яких регіонах України вимикатимуть електроенергію

Відключення світла в Україні

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Сьогодні, 18 жовтня, обмеження електропостачання для промисловості та бізнесу діятимуть у всіх регіонах України. Погодинні відключення світла для всіх категорій споживачів запровадять лише в частині областей.

Про це повідомляє «Укренерго». Причиною обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру.

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Графіки відключення світла 18 жовтня: які обмеження заплановані

За інформацією енергетиків, протягом дня застосовуватимуть два види обмежень:

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для промисловості та бізнесу — графіки обмеження потужності в усіх регіонах України;

для всіх категорій споживачів у частині областей — графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

«В усіх регіонах України з 06:00 до 23:59 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу», — йдеться в повідомленні «Укренерго».

Відключення світла в Києві та Київській області

ДТЕК оприлюднив графіки відключення світла на 18 жовтня для Києва та Київської області. За розпорядженням НЕК «Укренерго», сьогодні у столиці та на Київщині діють стабілізаційні відключення електроенергії.

© ДТЕК Київські електромережі

© ДТЕК Київські електромережі

Графіки відключення світла на Сумщині

На Сумщині 18 жовтня діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, визначених НЕК «Укренерго».

© Укренерго

Графіки відключення світла на Чернігівщині

За розпорядженням НЕК «Укренерго» у регіоні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії, повідомили в «Чернігівобленерго».

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© Укренерго

Обмеження електроенергії в Запорізькій області

У Запорізькій області від 06:00 до 24:00 для промисловості та бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності в повному обсязі — п’ять черг.

«Наразі розпорядження щодо застосування графіків погодинних відключень (ГПВ) у Запорізькій області не надходило», — йдеться в повідомленні «Запоріжжяобленерго».

Графіки відключення світла на Черкащині

У Черкаській області сьогодні, 18 жовтня, від 06:00 до 24:00 діятимуть графіки погодинних відключень.

Години відсутності електроенергії для кожної підчерги:

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1.1 — 06:00–08:00, 16:00–18:00;

1.2 — 16:00–18:00, 22:00–24:00;

2.1 — 14:00–16:00;

2.2 — 14:00–16:00;

3.1 — 12:00–14:00;

3.2 — 12:00–14:00, 20:00–22:00;

4.1 — 10:00–12:00, 20:00–22:00;

4.2 — 10:00–12:00, 20:00–22:00;

5.1 — 08:00–10:00, 18:00–20:00;

5.2 — 08:00–10:00, 18:00–20:00;

6.1 — 16:00–18:00;

6.2 — 18:00–20:00, 22:00–24:00.

Для промисловості та бізнесу Черкащини цього ж дня від 06:00 до 24:00 також застосовуватимуть графіки обмеження потужності за командою НЕК «Укренерго».

Графіки відключення світла на Полтавщині

У Полтавській області також діятимуть графіки погодинних відключень. Обсяг обмежень змінюватиметься протягом дня:

06:00–08:00 — 0,5 черги;

08:00–16:00 — одна черга;

16:00–22:00 — 1,5 черги;

22:00–24:00 — одна черга.

© Укренерго

Обмеження електроенергії на Вінниччині

У Вінницькій області 18 жовтня діятимуть графіки обмеження потужності для непобутових споживачів. Відповідну команду «Вінницяобленерго» отримало від диспетчерського центру НЕК «Укренерго».

«Просимо юридичних споживачів з розумінням поставитись до введення вимушених обмежень. Та обов’язково їх дотриматися», — закликали у «Вінницяобленерго».

Обмеження електроенергії на Тернопільщині

У Тернопільській області від 06:00 до 24:00 для промисловості та бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.

«Дані обмеження не стосуються населення», — наголосили в повідомленні «Тернопільобленерго».

Жителів області закликають споживати електроенергію ощадливо, особливо в години пікового навантаження — від 16:00 до 22:00.

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, 17 жовтня російські війська атакували об’єкт енергетичної інфраструктури на Тернопільщині. Через удар без світла залишилася частина споживачів Кременецького району.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія здійснила один із найбільших ударів по українській енергетиці, атакувавши понад 15 важливих об’єктів генерації та передавання електроенергії. За його словами, окупанти намагаються розпорошити українські резерви та спроможності для відновлення.

Через наслідки масованих атак «Укренерго» анонсувало на 18 жовтня обмеження для промисловості та бізнесу в усіх регіонах України від 06:00 до 23:59. У частині областей у цей самий час передбачені погодинні відключення для всіх категорій споживачів обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

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