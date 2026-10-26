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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
447
Час на прочитання
2 хв

Графіки відключення світла на 27 жовтня: коли не буде електроенергії

В Україні діятимуть графіки відключення електроенергії 27 жовтня.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Відключення світла

Відключення світла

Через російські атаки на енергетику України у вівторок, 27 жовтня, у низці областей знову відключатимуть світло.

ТСН зібрав деталі про графіки відключень у регіонах.

Графіки відключення світла в Києві

У Києві діє розгалужена система відключення на 60 груп. Про відсутність світла можна дізнатися у чатботі, на сайті або в застосунку «Київ Цифровий»:

Група 1: 09:00-12:30, 16:00-19:30
Група 2: 10:00-13:00, 17:00-20:30
Група 3: 10:00-13:30, 17:30-21:00
Група 4: 11:00-14:30, 18:00-21:30
Група 5: 11:30-15:00, 18:30-21:30
Група 6: 12:00-15:30, 19:00-22:00
Група 7: 06:00-08:30, 12:30-16:00, 20:00-23:00
Група 8: 06:00-09:00, 13:00-16:30, 20:30-24:00
Група 9: 06:00-09:30, 14:00-17:30, 21:30-24:00
Група 10: 08:00-10:30, 14:30-18:00, 22:30-24:00
Група 11: 08:00-11:30, 15:00-18:30
Група 12: 08:30-12:00, 15:30-19:00
Група 13: 09:00-12:30, 16:00-19:30
Група 14: 10:00-13:00, 17:00-20:30
Група 15: 10:00-13:30, 17:30-21:00
Група 16: 11:00-14:30, 18:00-21:30
Група 17: 11:30-15:00, 18:30-21:30
Група 18: 12:00-15:30, 19:00-22:00
Група 19: 06:00-08:30, 12:30-16:00, 20:00-23:00
Група 20: 06:00-09:00, 13:00-16:30, 20:30-24:00
Група 21: 06:00-09:30, 14:00-17:30, 21:30-24:00
Група 22: 08:00-10:30, 14:30-18:00, 22:30-24:00
Група 23: 08:00-11:30, 15:00-18:30
Група 24: 08:30-12:00, 15:30-19:00
Група 25: 09:00-12:30, 16:00-19:30
Група 26: 10:00-13:00, 17:00-20:30
Група 27: 10:00-13:30, 17:30-21:00
Група 28: 11:00-14:30, 18:00-21:30
Група 29: 11:30-15:00, 18:30-21:30
Група 30: 12:00-15:30, 19:00-22:00
Група 31: 06:00-08:30, 12:30-16:00, 20:00-23:00
Група 32: 06:00-09:00, 13:00-16:30, 20:30-24:00
Група 33: 06:00-09:30, 14:00-17:30, 21:30-24:00
Група 34: 08:00-10:30, 14:30-18:00, 22:30-24:00
Група 35: 08:00-11:30, 15:00-18:30
Група 36: 08:30-12:00, 15:30-19:00
Група 37: 09:00-12:30, 16:00-19:30
Група 38: 10:00-13:00, 17:00-20:30
Група 39: 10:00-13:30, 17:30-21:00
Група 40: 11:00-14:30, 18:00-21:30
Група 41: 11:30-15:00, 18:30-21:30
Група 42: 12:00-15:30, 19:00-22:00
Група 43: 06:00-08:30, 12:30-16:00, 20:00-23:00
Група 44: 06:00-09:00, 13:00-16:30, 20:30-24:00
Група 45: 06:00-09:30, 14:00-17:30, 21:30-24:00
Група 46: 08:00-10:30, 14:30-18:00, 22:30-24:00
Група 47: 08:00-11:30, 15:00-18:30
Група 48: 08:30-12:00, 15:30-19:00
Група 49: 09:00-12:30, 16:00-19:30
Група 50: 10:00-13:00, 17:00-20:30
Група 51: 10:00-13:30, 17:30-21:00
Група 52: 11:00-14:30, 18:00-21:30
Група 53: 11:30-15:00, 18:30-21:30
Група 54: 12:00-15:30, 19:00-22:00
Група 55: 06:00-08:30, 12:30-16:00, 20:00-23:00
Група 56: 06:00-09:00, 13:00-16:30, 20:30-24:00
Група 57: 06:00-09:30, 14:00-17:30, 21:30-24:00
Група 58: 08:00-10:30, 14:30-18:00, 22:30-24:00
Група 59: 08:00-11:30, 15:00-18:30
Група 60: 08:30-12:00, 15:30-19:00

Графіки відключення світла на Київщині

На Київщині 27 жовтня ДТЕК повідомив про такі графіки відключення світла:

Графіки відключення світла на Київщині / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Київщині / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Київщині / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Київщині / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Сумщині

На Сумщині 27 жовтня діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою НЕК «Укренерго»:

Графіки відключення світла на Сумщині

Графіки відключення світла на Сумщині

Графіки відключення світла на Черкащині

За розпорядженням НЕК «Укренерго» 27 жовтня від 06:00 до 24:00 на Черкащині будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ). Години відсутності електропостачання:

1.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
1.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
2.1 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00
2.2 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00, 22:00 — 24:00
3.1 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00
3.2 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
4.1 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
4.2 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00
5.1 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 21:00
5.2 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 21:00
6.1 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
6.2 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

Графіки відключення світла на Чернігівщині

На Чернігівщині 27 жовтня теж запроваджують графіки відключення світла. Наразі відомо про такі ГПВ:

Графіки відключення світла на Чернігівщині

Графіки відключення світла на Чернігівщині

Графіки відключення світла на Полтавщині

Через складну ситуацію в енергосистемі 27 жовтня на Полтавщині діятимуть графіки відключень світла:

  • 06:00 — 10:00 — 1,5 черги

  • 10:00 — 15:00 — 2 черги

  • 15:00 — 21:00 — 2,5 черги

  • 21:00 — 23:59 — 1,5 черги

Графіки відключення світла на Полтавщині / © скриншот

Графіки відключення світла на Полтавщині / © скриншот

Графіки відключення світла на Харківщині

У вівторок, 27 жовтня, від 06:00 до 24:00 у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ):

1.1 11:00-12:00; 19:00-22:30
1.2 08:30-12:00; 19:00-22:30
2.1 08:30-12:00; 19:00-21:00
2.2 08:30-12:00; 19:00-21:00
3.1 12:00-15:30; 22:30-24:00
3.2 12:00-15:30; 22:30-24:00
4.1 12:00-15:30
4.2 12:00-15:30
5.1 06:00-08:30; 15:30-19:00
5.2 15:30-19:00
6.1 06:00-08:30; 15:30-19:00
6.2 06:00-08:30; 15:30-19:00

Графіки відключення світла на Житомирщині

У вівторок, 27 жовтня, за вказівкою «Укренерго» на Житомирщині обмежать споживання світла. Від 06:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для населення:

Графіки відключення світла на Житомирщині / © скриншот

Графіки відключення світла на Житомирщині / © скриншот

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, росіяни вдарили по енергетиці Хмельниччини: частина Кам’янець-Подільського району залишилася без світла, пошкоджено будинки.

Раніше ми писали, що ввечері 26 жовтня російський реактивний дрон атакував Буковину. Через падіння уламків пошкоджено об’єкт енергетики, тож в області є відключення світла.

Також через атаки РФ на енергетику України 27 жовтня в частині областей України запроваджують графіки відключення світла.

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