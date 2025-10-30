- Дата публікації
Графіки відключення світла на 31 жовтня: Київщина, Дніпропетровщина та Одещина
Графіки обмеження світла на 31 жовтня діятимуть цілодобово в трьох областях.
У п’ятницю, 31 жовтня, у трьох великих регіонах України — Київській, Дніпропетровській та Одеській областях — протягом усієї доби застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії.
Про це повідомили у ДТЕК.
Графік відключення у Києві
Графік відключення на Київщині
Графік відключення на Дніпропетровщині
Графік відключення на Одещині
Нагадаємо, через критичну ситуацію в енергосистемі завтра, 31 жовтня, в усіх регіонах України запроваджуються відключення світла протягом доби.
Росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України. Проти 30 жовтня ворог бив по Кіровоградщині та Чернігівщині. І масованого удару завдав по Бурштину на Прикарпатті.