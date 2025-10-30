Графіки відключення світла на 31 жовтня: Київщина, Дніпропетровщина та Одещина

Відключення світла / © ТСН.ua

У п’ятницю, 31 жовтня, у трьох великих регіонах України — Київській, Дніпропетровській та Одеській областях — протягом усієї доби застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомили у ДТЕК.

Графік відключення у Києві

Графік відключень на 31 жовтня у Києві. / © ДТЕК

Графік відключення на Київщині

Графік відключення на Київщині на 31 жовтня. / © ДТЕК

Графік відключення на Дніпропетровщині

Графік відключення світла 31 жовтня на Дніпропетровщині / © ДТЕК

Графік відключення на Одещині

Графік відключення 31 жовтня на Одещині / © ДТЕК

Нагадаємо, через критичну ситуацію в енергосистемі завтра, 31 жовтня, в усіх регіонах України запроваджуються відключення світла протягом доби.

Росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України. Проти 30 жовтня ворог бив по Кіровоградщині та Чернігівщині. І масованого удару завдав по Бурштину на Прикарпатті.