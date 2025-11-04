ТСН у соціальних мережах

Графіки відключення світла на 5 листопада в Україні: в кого та коли не буде електроенергії

Завтра в окремих регіонах знову діятимуть погодинні відключення.

Відключення світла

Відключення світла / © ТСН

У середу, 5 листопада, в окремих регіонах України застосують заходи з обмеження споживання електроенергії. Причиною цього залишаються наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Про це пише Укренерго.

Для населення та промислових споживачів передбачаються наступні обмеження:

Графіки погодинних відключень (ГПВ)

  • Коли: з 07:00 до 21:00

  • Обсяг: застосовуватимуться від 1 до 2 черг відключень.

Графіки обмеження потужності (ГОП)

  • Коли: З 07:00 до 22:00

  • Для кого: ці обмеження стосуватимуться промислових споживачів.

Енергетики попереджають, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватись. Громадян закликають стежити за офіційною інформацією на сторінках місцевих обленерго. Споживачів також просять ощадливо використовувати електроенергію одразу після її включення за графіком.

Нагадаємо, у Києві 4 листопада заплановані стабілізаційні відключення електроенергії.

Раніше «Укренерго» закликало українців економити електроенергію в пікові години та радить вдома одягатися тепліше замість прогрівати приміщення до +22°C.

Російський диктатор Володимир Путін посилив атаки на українську енергетичну інфраструктуру через відсутність будь-яких успіхів на лінії фронту.

