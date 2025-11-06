- Дата публікації
Графіки відключення світла на 6 листопада: коли та де не буде електроенергії
В усіх регіонах України буде обмежене споживання електроенергії від 8:00 до 22:00.
Сьогодні, 6 листопада, від 08:00 до 22:00 по всій території України діятимуть графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Станом на зараз графіки погодинних відключень діють у більшості областей.
Про це повідомили в Міненерго.
«Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Харківської та Чернігівської областей. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання», — йдеться у повідомленні.
У відомстві також закликали споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання.
Нагадаємо, колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков попередив про критичну ситуацію в енергосистемі через масовані російські атаки, що можуть призвести до переходу системи в «острівний режим» та частих відключень.