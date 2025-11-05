Відключення світла / © ТСН

В Україні продовжують застосовувати заходи з обмеження споживання електроенергії. Зокрема, у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях у четвер, 6 листопада, діятимуть графіки погодинних відключень.

Про це повідомили у ДТЕК.

Графік відключення у Києві

Графік відключення світла у Києві на 6 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині

Графік відключення світла на Київщині 6 листопада / © ДТЕК

Графік відключення на Дніпропетровщині

Графік відключення світла на Дніпропетровщині на 6 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Одещині

Графік відключення світла на Одещині на 6 листопада / © ДТЕК

Нагадаємо, завтра, 6 листопада, в Україні запроваджуються регіональні обмеження споживання електроенергії. Причина — наслідки масованих атак російських дронів і ракет по критичних енергетичних об’єктах.

Раніше ми писали про те, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що опалювальний сезон може призвести до зменшення або скасування графіків відключень електроенергії.