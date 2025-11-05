- Дата публікації
-
- Укрaїнa
- 101
- 1 хв
Графіки відключення світла на 6 листопада: коли у столиці, на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині не буде електроенергії
Завтра діятимуть погодинні відключення світла для трьох областей.
В Україні продовжують застосовувати заходи з обмеження споживання електроенергії. Зокрема, у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях у четвер, 6 листопада, діятимуть графіки погодинних відключень.
Про це повідомили у ДТЕК.
Нагадаємо, завтра, 6 листопада, в Україні запроваджуються регіональні обмеження споживання електроенергії. Причина — наслідки масованих атак російських дронів і ракет по критичних енергетичних об’єктах.
Раніше ми писали про те, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що опалювальний сезон може призвести до зменшення або скасування графіків відключень електроенергії.