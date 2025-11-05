ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
101
1 хв

Графіки відключення світла на 6 листопада в Україні: коли і де не буде світла

Через удари по енергетичних об’єктах вводять обмеження електропостачання.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН

Завтра, 6 листопада, в Україні запроваджуються регіональні обмеження споживання електроенергії. Причина — наслідки масових атак російських дронів та ракет по критичних енергетичних об’єктах.

Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго» у Telegram.

Обмеження будуть діяти з 08:00 до 22:00. За цей час вимикатимуть від 0,5 до 2 черг за графіком, щоб економити електроенергію.

Для промислових підприємств також запроваджуються обмеження потужності у той самий проміжок часу.

Також повідомляється, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що опалювальний сезон може призвести до зменшення або скасування графіків відключень електроенергії.

