Графіки відключення світла на 6 листопада в Україні: коли і де не буде світла

Завтра, 6 листопада, в Україні запроваджуються регіональні обмеження споживання електроенергії. Причина — наслідки масових атак російських дронів та ракет по критичних енергетичних об’єктах.

Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго» у Telegram.

Обмеження будуть діяти з 08:00 до 22:00. За цей час вимикатимуть від 0,5 до 2 черг за графіком, щоб економити електроенергію.

Для промислових підприємств також запроваджуються обмеження потужності у той самий проміжок часу.

Також повідомляється, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

