Графіки відключення світла: у яких областях посилено обмеження 29 листопада

Вночі 29 листопада російські війська атакували енергетику України. У деяких регіонах збільшено обсяги відключень.

Про це повідомляють ДТЕК та місцеві обленерго.

Чернігівщина

«Чернігівобленерго» повідомляє, що за вказівкою НЕК «Укренерго», з 16:00 до окремого розпорядження обсяг обмежень ГПВ збільшиться на 0,5 черги.

«Просимо усіх споживачів переглянути свій особистий графік!», — закликали енергетики.

Сумщина

«Шановні споживачі електроенергії! Маємо оновлення в застосуванні ГПВ на Сумщині (відповідно до обсягу, доведеного командою з НЕК „Укренерго“), — зазначили у Сумиобленерго.

Запоріжжя

Як зазначають у «Запоріжжяобленерго», оновлено ГПВ на 29 листопада.

Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

1.1: 12:30 — 17:00, 21:00 — 24:00

1.2: 03:00 — 08:00, 21:00 — 24:00

2.1: 07:00 — 12:00, 16:00 — 20:30

2.2: 07:00 — 12:00, 16:00 — 20:30

3.1: 12:00 — 17:00

3.2: 12:00 — 17:00

4.1: 00:00 — 03:30, 16:30 — 21:30

4.2: 07:30 — 12:30, 16:30 — 20:30

5.1: 12:00 — 17:00

5.2: 12:00 — 17:00

6.1: 16:30 — 21:30

6.2: 09:30 — 12:30, 16:30 — 20:30

Також з 00:00 до 24:00 діють графіки обмеження потужності (ГОП) у повному обсязі (5 черг).

Кіровоградщина

Змінилися обсяги відключень й у Кіровоградській області. Так, за даними енергетиків:

Черга 1.1: 00-02, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 1.2: 12-14, 16-18, 20-22

Черга 2.1: 04-06, 12-14, 16-18

Черга 2.2: 08-10, 12-14, 16-18

Черга 3.1: 08-10, 13-14, 16-18

Черга 3.2: 08-10, 16-18

Черга 4.1: 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 4.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 5.1: 06-08, 14-16, 18-20

Черга 5.2: 07-08, 14-16, 18-20

Черга 6.1: 07-08, 10-12, 18-20

Черга 6.2: 10-12, 14-16, 18-20

Дніпропетровщина

ДТЕК оприлюднив оновлені графіки відключень у Дніпропетровській області.

Одещина

В Одеській області станом на 16:12 також змінилися графіки, повідомляє ДТЕК.

Черкащина

З’явився оновлений графік погодинних відключень на 29 листопада у Черкаській області

Години відсутності електропостачання:

1.1 15:00 — 18:00

1.2 15:00 — 18:00

2.1 17:00 — 20:00

2.2 16:00 — 20:00

3.1 17:00 — 19:00

3.2 17:00 — 19:00

4.1 18:00 — 21:00

4.2 18:00 — 21:00

5.1 21:00 — 23:00

5.2 15:00 — 17:00, 21:00 — 23:00

6.1 15:00 — 17:00, 19:00-20:00

6.2 15:00 — 17:00, 19:00-20:00

Хмельниччина

У «Хмельницькобленерго» також повідомили про збільшення обсягу обмежень.

Житомирщина

За даними «Житомиробленерго», на 15:30 29.11.2025р. НЕК «Укренерго» змінив застосування кількості черг:

з 16:00 до 18:00 — 3,0 черги

з 18.00 до 20.00 — 2,5 черги

з 20:00 до 23:00 — 1,0 черга

«Наголошуємо, НЕК „Укренерго“ приймає рішення про збільшення обсягу обмежень, володіючи повною інформацією про роботу енергосистеми країни та зважаючи на сукупність факторів (ворожі обстріли, пошкодження обладнання, температурний режим, наявність хмар тощо)», — акцентували у відомстві.

Нагадаємо, росіяни 29 листопада масовано атакували Україну. Були застосовані дрони й ракети.

