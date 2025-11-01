ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
101
Час на прочитання
2 хв

Графіки відключення світла у Києві 2 листопада: ДТЕК оприлюднив список черг і години без електрики

Через необхідність балансування енергосистеми після російських атак ДТЕК оприлюднив графіки стабілізаційних відключень у Києві на 2 листопада.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Відключення світла у Києві 2 листопада

Відключення світла у Києві 2 листопада

У зв’язку з необхідністю проведення стабілізаційних заходів після масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі, компанія ДТЕК оголосила про застосування графіків відключень електроенергії для низки споживачів у Києві в неділю, 2 листопада. Згідно з оприлюдненими графіками, світло буде відсутнє у ранкові та вечірні пікові години.

Інформацію про стабілізаційні відключення оприлюднено на офіційному Telegram-каналі ДТЕК.

Ранкові відключення 2 листопада

На початку дня світло буде відсутнє лише в одній черзі, причому цей період збігається з часом максимального ранкового навантаження на мережу.

Згідно з графіком, з 08:00 до 11:00 відключення заплановані для черги 5.2.

Усі інші споживачі з інших черг у цей час матимуть стабільне енергопостачання.

Масштабніші вечірні відключення

Основна частина обмежень припадає на другу половину дня, коли киян закликають особливо ощадливо споживати електроенергію. Пік відключень розпочнеться о 15:00 і триватиме до пізнього вечора.

Графік вечірніх відключень по чергах:

  • Черга 3.1: світло відсутнє з 15:00 до 19:00 (4 години).

  • Черга 4.1: світло відсутнє з 16:00 до 19:00 (3 години).

  • Черга 4.2: світло відсутнє з 16:00 до 19:00 (3 години).

  • Черга 6.1: світло відсутнє з 18:30 до 22:00 (3,5 години).

  • Черга 6.2: світло відсутнє з 18:30 до 22:00 (3,5 години).

Інші п’ять черг (1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 5.1) матимуть стабільне електропостачання протягом усього дня.

«В разі змін, будемо оперативно вас інформувати», — запевнили в ДТЕК.

Нагадаємо, внаслідок масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, «Укренерго» запровадило заходи обмеження споживання електроенергії у неділю, 2 вересня. У компанії попередили, що графіки можуть різко змінитись залежно від поточної ситуації в енергосистемі та потреб у балансуванні.

Дата публікації
Кількість переглядів
101
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie