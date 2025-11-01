- Дата публікації
Графіки відключення світла у Києві 2 листопада: ДТЕК оприлюднив список черг і години без електрики
Через необхідність балансування енергосистеми після російських атак ДТЕК оприлюднив графіки стабілізаційних відключень у Києві на 2 листопада.
У зв’язку з необхідністю проведення стабілізаційних заходів після масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі, компанія ДТЕК оголосила про застосування графіків відключень електроенергії для низки споживачів у Києві в неділю, 2 листопада. Згідно з оприлюдненими графіками, світло буде відсутнє у ранкові та вечірні пікові години.
Інформацію про стабілізаційні відключення оприлюднено на офіційному Telegram-каналі ДТЕК.
Ранкові відключення 2 листопада
На початку дня світло буде відсутнє лише в одній черзі, причому цей період збігається з часом максимального ранкового навантаження на мережу.
Згідно з графіком, з 08:00 до 11:00 відключення заплановані для черги 5.2.
Усі інші споживачі з інших черг у цей час матимуть стабільне енергопостачання.
Масштабніші вечірні відключення
Основна частина обмежень припадає на другу половину дня, коли киян закликають особливо ощадливо споживати електроенергію. Пік відключень розпочнеться о 15:00 і триватиме до пізнього вечора.
Графік вечірніх відключень по чергах:
Черга 3.1: світло відсутнє з 15:00 до 19:00 (4 години).
Черга 4.1: світло відсутнє з 16:00 до 19:00 (3 години).
Черга 4.2: світло відсутнє з 16:00 до 19:00 (3 години).
Черга 6.1: світло відсутнє з 18:30 до 22:00 (3,5 години).
Черга 6.2: світло відсутнє з 18:30 до 22:00 (3,5 години).
Інші п’ять черг (1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 5.1) матимуть стабільне електропостачання протягом усього дня.
«В разі змін, будемо оперативно вас інформувати», — запевнили в ДТЕК.
Нагадаємо, внаслідок масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, «Укренерго» запровадило заходи обмеження споживання електроенергії у неділю, 2 вересня. У компанії попередили, що графіки можуть різко змінитись залежно від поточної ситуації в енергосистемі та потреб у балансуванні.