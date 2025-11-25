ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1104
Час на прочитання
1 хв

Графіки відключення світла в Україні 26 листопада: коли не буде електроенергії

Завтра по всій Україні діятимуть обмеження світла. Графіки застосують протягом доби.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Відключення світла

Відключення світла / © iStock

У середу, 26 листопада, в усіх регіонах України будуть застосовані заходи щодо обмеження споживання електроенергії. Запровадження обмежень є вимушеним кроком і зумовлене наслідками масованих ракетно-дронових атак російських військ на енергетичні об’єкти.

Про це повідомили в «Укренерго».

Час та обсяги обмежень

Графіки діятимуть протягом усієї доби, від 00:00 до 23:59.

  1. Графіки погодинних відключень (ГПВ): застосовуватимуться для побутових споживачів в обсязі від 0,5 до 2,5 черги (груп споживачів).

  2. Обмеження потужності: також протягом усієї доби, від 00:00 до 23:59, діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

«Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — зазначили в «Укренерго».

Нагадаємо, за словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, повне відновлення енергосистеми України потребуватиме близько 7 років. Тож відключення світла триватимуть і після припинення атак РФ.

Також раніше повідомлялося про нічний масований обстріл України та його наслідки. 25 листопада РФ вчергове масовано атакувала енергетичну інфраструктуру нашої країни.

Дата публікації
Кількість переглядів
1104
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie