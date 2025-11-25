- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1104
- Час на прочитання
- 1 хв
Графіки відключення світла в Україні 26 листопада: коли не буде електроенергії
Завтра по всій Україні діятимуть обмеження світла. Графіки застосують протягом доби.
У середу, 26 листопада, в усіх регіонах України будуть застосовані заходи щодо обмеження споживання електроенергії. Запровадження обмежень є вимушеним кроком і зумовлене наслідками масованих ракетно-дронових атак російських військ на енергетичні об’єкти.
Про це повідомили в «Укренерго».
Час та обсяги обмежень
Графіки діятимуть протягом усієї доби, від 00:00 до 23:59.
Графіки погодинних відключень (ГПВ): застосовуватимуться для побутових споживачів в обсязі від 0,5 до 2,5 черги (груп споживачів).
Обмеження потужності: також протягом усієї доби, від 00:00 до 23:59, діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
«Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — зазначили в «Укренерго».
Нагадаємо, за словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, повне відновлення енергосистеми України потребуватиме близько 7 років. Тож відключення світла триватимуть і після припинення атак РФ.
Також раніше повідомлялося про нічний масований обстріл України та його наслідки. 25 листопада РФ вчергове масовано атакувала енергетичну інфраструктуру нашої країни.