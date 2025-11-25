Графіки відключення світла в Україні 26 листопада: коли не буде електроенергії

Відключення світла / © iStock

У середу, 26 листопада, в усіх регіонах України будуть застосовані заходи щодо обмеження споживання електроенергії. Запровадження обмежень є вимушеним кроком і зумовлене наслідками масованих ракетно-дронових атак російських військ на енергетичні об’єкти.

Про це повідомили в «Укренерго».

Час та обсяги обмежень

Графіки діятимуть протягом усієї доби, від 00:00 до 23:59.

Графіки погодинних відключень (ГПВ): застосовуватимуться для побутових споживачів в обсязі від 0,5 до 2,5 черги (груп споживачів). Обмеження потужності: також протягом усієї доби, від 00:00 до 23:59, діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

«Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — зазначили в «Укренерго».

Нагадаємо, за словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, повне відновлення енергосистеми України потребуватиме близько 7 років. Тож відключення світла триватимуть і після припинення атак РФ.

Також раніше повідомлялося про нічний масований обстріл України та його наслідки. 25 листопада РФ вчергове масовано атакувала енергетичну інфраструктуру нашої країни.