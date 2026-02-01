Графіки відключення світла в Україні на 2 лютого: де та коли не буде електроенергії

Графіки відключення світла в Україні на 2 лютого

В усіх регіонах Україні у понеділок, 2 лютого, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графіки відключення світла для Київщини

Графіки відключення світла для Київщини / © ДТЕК

Графік відключення світла в Одеській області

Графік відключення світла в Одеській області / © ДТЕК

Графік відключення світла в Запорізькій області

Відповідно до команди НЕК “Укренерго”, з метою стабілізації ситуації в Об’єднаній енергосистемі, 02 лютого по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).

Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Також з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг).

Графік відключення світла в Полтавській області

У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 2 лютого 2026 року.

Графік відключення світла в Полтавській області. / © ДТЕК

Графік відключення світла в Харківській області

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00

1.2 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00

2.1 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00

2.2 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00

3.1 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00

3.2 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00

4.1 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00

4.2 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00

5.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00

5.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00

6.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00

6.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла у Дніпропетровській області / © ДТЕК

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла у Львівській області / © ДТЕК

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Протягом доби графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі України.

Графік відключення світла в Кіровоградській області / © ДТЕК

Графік відключення світла в Сумській області

Завтра, 02 лютого, діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго".

Графік відключення світла в Сумській області. / © ДТЕК

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла в Житомирській області / © ДТЕК

Графік відключення світла в Чернігівській області

Якщо ситуація в енергосистемі змінюватиметься, графік коригуватиметься, слідкуйте за офіційними ресурсами.

Графік відключення світла в Чернігівській області / © ДТЕК

Графік відключення світла в Черкаській області

Через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак по Черкаській області 2 лютого за командою НЕК “Укренерго” застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень (ГПВ).

Години відсутності електропостачання:

1.1: 00:00 – 03:30, 06:00 – 10:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00

1.2: 01:00 – 04:30, 07:00 – 11:00, 13:00 – 17:00, 19:00 – 22:30

2.1: 02:30 – 05:30, 08:30 – 12:30, 14:30 – 18:30, 20:30 – 00:00

2.2: 00:00 – 01:00, 03:30 – 07:30, 09:30 – 13:30, 15:30 – 19:30, 21:30 – 00:00

3.1: 00:00 – 02:00, 04:30 – 08:30, 10:30 – 14:30, 16:30 – 20:30, 22:30 – 00:00

3.2: 00:00 – 00:30, 03:00 – 07:00, 09:00 – 13:00, 15:00 – 19:00, 21:00 – 00:00

4.1: 02:00 – 06:30, 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 20:00 – 23:00

4.2: 00:00 – 02:30, 05:00 – 09:00, 11:00 – 15:00, 17:00 – 21:00, 23:00 – 00:00

5.1: 00:00 – 01:30, 04:00 – 08:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00, 22:00 – 00:00

5.2: 01:30 – 05:00, 07:30 – 11:30, 13:30 – 17:30, 19:30 – 23:00

6.1: 00:30 – 04:00, 06:30 – 10:30, 12:30 – 16:30, 18:30 – 22:00

6.2: 00:00 – 03:00, 05:30 – 09:30, 11:30 – 15:30, 17:30 – 21:30, 23:30 – 00:00

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області / © ДТЕК

Графік відключення світла у Хмельницькій області

У понеділок, 2 лютого, відповідно до розпорядження оператора системи передачі, на Хмельниччині діятимуть такі обмеження:

Графік відключення світла у Хмельницькій області. / © ДТЕК

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла у Волинській області / © ДТЕК

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Завтра, 2 лютого, в усіх регіонах України, в тому числі на Прикарпатті, будуть застосовуватися графіки погодинних вимкнень.

Графік відключення світла в Івано-Франківській області / © ДТЕК

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла в Закарпатській області / © ДТЕК

Графік відключення світла в Рівненській області

У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі держави “Укренерго” дало команду запровадити на Рівненщині у понеділок, 2 лютого, графік погодинних відключень електроенергії.

Графік відключення світла в Рівненській області. / © ДТЕК

Раніше повідомлялось, що у Києві вдалося стабілізувати ситуацію в енергосистемі. З опівночі столиці повертається до режиму тимчасових графіків електропостачання.