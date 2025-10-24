Графіки відключення світла в Україні на 25 жовтня: ДТЕК оприлюднив данні за регіонами

Графік відключень світла на 25 жовтня / © ТСН

Реклама

В низці областей України 24 жовтня діятимуть графіки погодинних відключень світла. Зокрема, йдеться про Київ та область та Дніпропетровську область.

Про це йдеться на офіційному сайті ДТЕК.

Графік відключень на 25 жовтня для Києва

У столиці 25 жовтня ситуація буде контрастною. Мешканці, що належать до черг 1.2, 5.1 та 5.2, згідно з графіком, проведуть день зі світлом.

Реклама

Водночас для інших груп передбачені тривалі відключення, часто у два підходи:

Черга 1.1: світло буде відсутнє з 15:00 до 19:00

Черга 1.2 світло буде весь день

Черга 2.1, 2.2: світло буде відсутнє з 14:30 до 19:00

Черга 3.1: світло буде відсутнє з 18:00 до 23:00

Черга 3.2: світло буде відсутнє з 08:00 до 12:00 та з 18:00 до 23:00 (загалом 9 годин)

Черга 4.1: світло буде відсутнє з 08:00 до 12:00 та з 18:00 до 22:00 (загалом 8 годин)

Черга 4.2: світло буде відсутнє з 08:00 до 12:00 та з 18:00 до 23:00 (загалом 9 годин)

Черга 5.1 світло буде весь день

Черга 5.2 світло буде весь день

Черга 6.1, 6.2: світло буде відсутнє з 11:00 до 15:30

Графік відключень на 25 жовтня для Київської області

На Київщині також запроваджено стабілізаційні графіки. Пощастило лише 2.1 черзі — у них світло буде весь день. Для решти передбачені такі обмеження:

Черга 1.1: світло буде відсутнє з 14:00 до 18:00

Черга 1.2: світло буде відсутнє з 14:00 до 18:00

Черга 2.2: світло буде відсутнє з 15:00 до 18:00

Черга 3.1: світло буде відсутнє з 08:00 до 11:00 та з 17:30 до 22:00

Черга 3.2: світло буде відсутнє з 08:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30

Черга 4.1: світло буде відсутнє з 08:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30

Черга 4.2: світло буде відсутнє з 17:30 до 21:30

Черга 5.2: світло буде відсутнє з 21:00 до 23:00

Черга 5.2: світло буде відсутнє з 21:00 до 23:00

Черга 6.1: світло буде відсутнє з 10:30 до 14:30

Черга 6.2: світло буде відсутнє з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 23:00

Графік відключень на 25 жовтня для Дніпропетровської області

У Дніпрі та області 25 жовтня також діятимуть графіки. Черги 1.1 та 1.2 будуть зі світлом протягом усього дня.

Для інших груп відключення заплановані у такі часові проміжки:

Реклама

Черга 3.1: світло буде відсутнє з 08:00 до 10:00 (2 години)

Черга 3.2: світло буде відсутнє з 08:00 до 10:00 (2 години)

Черга 5.1: світло буде відсутнє з 10:00 до 13:30 (3,5 години)

Черга 5.2: світло буде відсутнє з 10:00 до 13:30 (3,5 години)

Черга 2.1: світло буде відсутнє з 13:30 до 17:00 (3,5 години)

Черга 2.2: світло буде відсутнє з 13:30 до 17:00 (3,5 години)

Черга 4.1: світло буде відсутнє з 17:00 до 20:30 (3,5 години)

Черга 4.2: світло буде відсутнє з 17:00 до 20:30 (3,5 години)

Черга 6.1: світло буде відсутнє з 20:30 до 23:00 (2,5 години)

Черга 6.2: світло буде відсутнє з 20:30 до 23:00 (2,5 години)

ДТЕК закликає мешканців перевіряти свої адреси та черги на офіційних ресурсах компанії.

Нагадаємо, через постійні російські атаки на енергетичну інфраструктуру в Україні знову почастішали відключення світла. У Центрі стратегічних комунікацій радять мати вдома готівковий запас на один-два тижні — приблизно 10–15 тисяч гривень, а також підготувати аптечку, копії документів, запаси води та їжі.

Фахівці наголошують, що варто заздалегідь утеплити оселю та забезпечити альтернативні джерела тепла й електрики на випадок масштабного блекауту.