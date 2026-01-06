Гралася біля дому: на Закарпатті дерево вбило 8-річну дитину

Зрубане дерева / © Прокуратура Закарпатської області

У селі Вінкове на Закарпатті загинула 8-річна дівчинка, на яку впало дерево. Трагедія сталася вдень 5 січня.

Про це повідомили поліція Закарпатської області та обласна прокуратура.

За інформацією правоохоронців, трагедія сталася близько 15:30 5 січня. До поліції надійшло повідомлення від медиків про смерть дитини — дівчинка померла ще до приїзду «швидкої». На місце одразу виїхали слідчі.

Попередньо встановлено, що дитина загинула внаслідок нещасного випадку: на неї впало дерево, яке неподалік будинку зрізав знайомий сім’ї. У момент рубання дівчинка гралася поруч, її мати перебувала в оселі. Зазнані травми виявилися смертельними — дитина померла на місці події.

Правоохоронці затримали 60-річного чоловіка у порядку статті 208 КПК України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Відомості внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 119 КК України (вбивство через необережність). Окремо розслідується можливе злісне невиконання обов’язків щодо догляду за дитиною — за ч. 1 ст. 166 КК України.

