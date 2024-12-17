Храм у Смолярах не прийняв загиблого захисника – похорон провели під брамою

Василь Солодуха загинув 12 грудня під час виконання бойового завдання в районі села Мала Вовча на Харківщині.

У селі Смолярі Волинської області прощання із загиблим воїном Василем Солодухою влаштували біля брами місцевого храму, а не всередині.

Похорони відбувся 16 грудня, про це повідомив Іван Зеленко, настоятель храму Святителя Василія Великого Православної церкви України у Старій Вижівці, передає місцеве видання.

"Провели в останню путь воїна Василя Солодуху, жителя села Смолярі. Вічна слава герою і Царство Небесне! На жаль, чин похорону завдяки промосковському настоятелю звершували під брамою місцевого храму", − написав він.

Василь Солодуха загинув 12 грудня під час виконання бойового завдання в районі села Мала Вовча на Харківщині. Герою було 45 років.

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На похорон прийшли сотні людей, щоб віддати останню шану захиснику.

Володимир Тимошук, житель Старої Вижівки, опублікував відео прощання та звернувся до односельців загиблого:

"Серце кров’ю обливається. Звертаюсь до жителів села Смолярі: за кого чи за що загинув ваш земляк? Як можна так не поважати Героя? Невже він заслужив ось такої неповаги?".

Нагадаємо, що вандал пошкодив пам'ятні фотографії та прапори полеглих воїнів на Майдані Незалежності у Києві.