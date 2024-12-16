Храми призначені для зустрічі з Богом: єпископ РКЦ прокоментував знімання Клопотенка у Лаврі

У Мережі здійнялася хвиля критики на адресу відомого шеф-кухаря та ресторатора Євгена Клопотенка, який разом із продюсером Акімом Галімовим зняв у трапезній палаті Лаври різдвяний епізод проєкту "Реальна історія" про українські сакральні страви.

На неоднозначну ситуацію відреагував єпископ Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької Церкви в Україні Віталій Кривицький у Facebook.

"Я позитивно ставлюся до кухні та креативності пана Євгена Клопотенка та неодноразово пригощав своїх закордонних гостей у "100 років…", проте у випадку його кулінарного шоу у Трапезному Храмі, це вже не про кухню, а про тотальну мішанину у розумінні сакрального і традиційного. Тому й народжуються в народі "сакральні страви" та "відродження культури" у храмах, призначених для іншого – для зустрічі з Богом у молитві", — наголосив він.

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На думку єпископа Кривицького, комунізм, здається, перестає бути пережитком минулого, а немов гідра, відроджує свої щупальця у нашому сьогоденні.

"Щодо комунізму, це не афоризм. Одразу після жовтневого перевороту комісари намагалися перетворити храми у що завгодно, головне щоб спотворити його первісне призначення. Так наприклад, ще досі, багато римсько-католицьких храмів, як у малих місцевостях, так й у обласних містах та навіть столиці, використовуються, як будинки культури, філармонії, органні зали, картинні галереї… Нині ж нащадки тих комуністів, за відсутністю контраргументів, кажуть тільки: "законодавство у нас таке" або ж "а що тут поганого?". Погане те, що ново-вишукані присмаки утворюються шляхом додавання "екзотичних компонентів" з того, що є насправді сакральним для іншого. Це вже далеко не культура, а її симулякр, оскільки йдеться не про "культивацію" — як збирання, а про спотворення вже існуючого. І найбільша проблема у тому, що, як марксисти 20-тих років минулого століття, так й 20-тих років теперішнього, цього не в стані зрозуміти. А може й добре розуміють…. Тому й створюють відповідне законодавство", — написав він.

Єпископ Київсько-Житомирський наголосив, що ця ситуація потребує належної оцінки з боку Державної служби України з етнополітики та свободи совісті для переосмислення та вибачення зі сторони пана Клопотенка та його команди, за виниклу помилку, а також для кожного з нас, щоб ми не культивували "Свято, яке наближається", з присмаком "вінегрету та олів’є, в одну посуду", а затрималися на належному вшануванні "Бога з нами" (і Його одного), який вкрай потрібний тепер нашому народові. Як зрештою завжди.

У свою чергу Клопотенко зазначив, що після консультацій зі святими отцями вони з Акімом Галімовив відтворили автентичний різдвяний стіл українців. Це все відбулося у трапезній палаті. Кулінар наголосив, що дотримувався всіх правил перебування у Лаврі. Страви лише показували у проєкті, а не готувати їх чи пригощали ними.

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