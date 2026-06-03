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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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182
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1 хв

Гранати в банках із повидлом: на Закарпатті викрили незвичну схему збуту боєприпасів

Гранати із запалами пересилали через логістичні компанії, ховаючи їх у банках із повидлом.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Граната

Граната / © УНІАН

Правоохоронці викрили канал незаконного постачання боєприпасів до Закарпатської області. За даними слідства, поставками займався 40-річний мешканець села Вонігово Тячівського району.

Про це повідомило видання ГУНП в Закарпатській області.

Слідство встановило, що фігурант переправляв гранати з північно-східних регіонів України через логістичні компанії. Для маскування він ховав гранати із запалами в банках із повидлом, а гроші отримував на рахунки сторонніх осіб.

У межах розслідування правоохоронці задокументували кілька фактів такого збуту. Після цього вдалося встановити місцеперебування підозрюваного та провести його затримання.

Затриманому слідчі Тячівського районного відділу поліції за процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону оголосили підозру за ч. 1 ст. 263 КК України — незаконне поводження з бойовими припасами та їх збут. У разі доведення вини чоловікові загрожує до семи років ув’язнення. До викриття схеми були залучені оперативники Тячівського районного відділу поліції та співробітники СБУ.

Нагадаємо, під Києвом 25-річна жінка вдарила 48-річного співмешканця ножем у стегно під час сварки — той помер від втрати крові.

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Дата публікації
Кількість переглядів
182
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