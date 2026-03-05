Гречка в Україні стрімко дорожчає: експерт пояснив, які фактори на це вплинули

Гречка

Реклама

Наразі гречки у магазинах України вистачає, її вибір досить широкий. Але ціни, якщо порівняти з минулим тижнем, помітно зросли.

Про це розповідає «КИЇВ24».

Як розповіла журналістка, тиждень тому вона купувала гречку за 62 гривні, а вже сьогодні та сама пачка коштує 70 гривень. Показники можут залежити від торговельної мережі, втім здорожчання очевидне.

Реклама

Чи є дефіцит гречки

За словами експерта Сергія Громового, виконавчого директора Міжнародної асоціації гречки, цьогоріч був рекордний неврожай гречки на території України. Це і спричинило здорожчання продукти. Наразі дефіцит гречки оцінюють у 30%.

Крім того, за словами журналістів, існує ще одна проблема. В Україні нерідко продають імпортну гречку з Казахстану, проте насправді вона — російська. Щоб перевірити якість імпортованої гречки та не придбати казахсько-російську, слід:

подивитися на колір — українська гречка значно світліша;

аромат під час приготування — імпортна гречка менше пахне і смак не такий виражений;

перевіряйте країну походження — якщо ми бачимо у номері партії цифру один, то це Україна, якщо два — Казахстан.

Зростання цін на продукти в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні найближчим часом можуть зрости ціни на продукти, а окремі позиції подорожчають приблизно на 10–12%. Такий прогноз озвучив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Основним фактором здорожчання він називає підвищення витрат на енергоносії, адже бізнес активно використовує дизель для генераторів. Найбільше можуть подорожчати овочі через сезонний фактор і зменшення якісної пропозиції після зими. Водночас хліб може зрости в ціні на 1,5–2%, а м’ясо та молочні продукти — приблизно на 3–5%.

В Україні стрімко дорожчає картопля через високий попит і обмежену пропозицію якісної продукції від фермерів. Лише за один тиждень ціни зросли приблизно на 14%, а вартість овочу коливається в межах 8–15 грн за кілограм. Частина виробників стримує продажі, очікуючи подальшого підвищення цін через скорочення запасів у сховищах.