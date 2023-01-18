Хрещення Господнє: коли набирати воду -- 18 чи 19 січня та як її зберігати

Свято Хрещення Господнього християни східного обряду відзначають 19 січня, йому передує йому Водохресний Святвечір. Відповідно 18 та 19 січня в церквах святять воду, яка вважається святою та цілющою.

Що таке свята вода? Це звичайна за складом й походженням вода, яка після звершення молебню, іменованого водосвяченням, набуває цілющих властивостей по вірі людей, що благочестиво її використовують.

Коли та де набирати воду на Хрещення - 18 чи 19 січня

Воду можна набирати в храмі після вечірні 18 січня, коли її освятять та у будь-який час 19 січня. Віряни можуть вибрати будь-який із цих днів, оскільки освячення відбувається однаково. Агіасма, так називають святу воду (у перекладі з грецького "святиня") має чудотворні та цілющі властивості.

Церква наголошує, що прийти до церкви та набрати воду, цього недостатньо. Сила води в її символічному значенні благословення від Бога, у духовності, вірі того, хто її використовує. Освячена вода здатна довго зберігати цілющі властивості, але для цього християни повинні дотримуватися Божих законів.

Воду можна набирати в невеликі місткості та освятити у храмі. Також воду можна набрати зразу у храмі або в освяченій водоймі. Щоб освятити воду з дому, її необхідно заздалегідь набрати в місткості та принести до храму.

Як зберігати освячену воду

Освячену воду зберігають у чистих скляних місткостях, її не ставлять у холодильник, найкраще зберігати її разом з іншими благоговіннями. Якщо ж вода зіпсувалася, а це інколи трапляється, воду потрібно вилити, але не в каналізацію. Краще полити цією водою рослину в горщику, дерево або вилити туди, де ніхто не ходить.

Як вживати святу воду

Освячену воду потрібно використовувати на всіляке добро, нею можна окропляти для благословення людей, тварин, рослин, домівку. Вважається, що освячена вода\ допомагає виганяти всяку нечисть.

Приймати таку воду краще щодня натщесерце і з молитвою. При недугах воду можна й потрібно пити у будь-який час.

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