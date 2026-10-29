Грілися та сушили одяг: на Львівщині у будинку вчаділи двоє людей

На Львівщині через отруєння чадним газом загинули двоє людей / © УНІАН

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У Львівській області двоє людей загинули через отруєння чадним газом. Вони використовували газову плиту та духовку для обігріву приміщення та сушіння одягу.

Про це йдеться у «Газмережі».

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Через отруєння чадним газом загинули 65-річна жінка та 70-річний чоловік.

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«За наявною інформацією, у помешканні газову плиту і духову шафу використовували для обігріву та сушіння одягу», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Кіровоградській області у будинку двоє дітей та дорослий загинули через отруєння чадним газом.

Основні правила, щоб не стати жертвами чадного газу

під час користування газовими приладами встановлюйте вікно на провітрювання

у жодному разі не використовуйте опалювальні прилади за відсутності тяги в димарі

під час установки газової колонки, котла передбачте окремий димар для відведення продуктів горіння

якщо ви використовуєте тверде паливо, не зачиняйте витяжку, до моменту повного згорання палива

не користуйтеся газовими приладами при сильних поривах вітру, адже може утворитися зворотна тяга. Слідкуйте за кольором полум’я на пальниках: він має бути синім або фіолетовим. Жовте полум’я — це ознака неповного згорання газу, тож необхідно відрегулювати подання повітря в пальник

не користуйтеся газовими приладами не за призначенням! Наприклад, не використовуйте газову плиту для обігріву приміщення

експлуатуйте тільки справні газові прилади

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