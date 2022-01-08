"Христос Воскресе!": нардеп Тищенко на Різдво привітав українців з Великоднем (фото)

"Христос Воскресе!": нардеп Тищенко на Різдво привітав українців з Великоднем (фото)

Народний обранець, вочевидь, переплутав свята.

Нардеп від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко, вочевидь, переплутав свята і 7 січня, коли українці святкували Різдво, привітав усіх із Великоднем.

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Відповідний допис з’явився на його сторінці в фейсбуці.

Зокрема, Микола Тищенко виклав вірш-привітання, яке завершувалося словами: "Христос воскресе!".

Зауважимо, "Христос воскресе!" є традиційним привітаням з Великоднем, коли святкуть Воскресіння Ісуса Христа.

У вірші-привітання, опублікованому на сторінці Миколи Тищенка, йшлося про таке:

Сніжком запорошило все:

Стежинку і дорогу.

Спішить, спішить колядочка

До нашого порогу.

Несе вона в торбиночці

Про щастя світлу мрію,

Дарує нам колядочка

І віру і надію.

Лунають ніжно дзвоники

Від хати і до хати.

Спішить, спішить колядочка

Нам щастя побажати! Христос Воскресе!

Фото: obozrevatel.com

Варто зауважити, що незабаром це допис зник зі сторінки політика, там був опублікований наступний текст, а помилка виправлена. Утім, привітання встигло "повисіти" щонайменше дві години.

Наразі привітання, опубліковане на офіційній сторінці нардепа Миколи Тищенка, виглядає так:

Місяченько бравий виглянув з-за хмари,

Зірким оком кинув аж за небокрай –

Зіроньку маленьку випустив з кошари:

Час настав, сестрице, ну ж бо, поспішай!

Спалахнула зірка, небо освітила,

Українську землю, місто і село…

Радісну новину людям сповістила:

Христос народився! Славіте Його!

Нагадаємо, раніше народний депутат України та знаний ресторатор Микола Тищенко розповів про свій похід на базар. За його словами, яловичину на найдорожчому ринку Києва можна придбати за 20 гривень.

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