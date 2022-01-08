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"Христос Воскресе!": нардеп Тищенко на Різдво привітав українців з Великоднем (фото)

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"Христос Воскресе!": нардеп Тищенко на Різдво привітав українців з Великоднем (фото)

УНІАН

Народний обранець, вочевидь, переплутав свята.

Нардеп від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко, вочевидь, переплутав свята і 7 січня, коли українці святкували Різдво, привітав усіх із Великоднем.

Відповідний допис з’явився на його сторінці в фейсбуці.

Зокрема, Микола Тищенко виклав вірш-привітання, яке завершувалося словами: "Христос воскресе!".

Зауважимо, "Христос воскресе!" є традиційним привітаням з Великоднем, коли святкуть Воскресіння Ісуса Христа. 

У вірші-привітання, опублікованому на сторінці Миколи Тищенка, йшлося про таке:

Сніжком запорошило все:

Стежинку і дорогу.

Спішить, спішить колядочка

До нашого порогу.

Несе вона в торбиночці

Про щастя світлу мрію,

Дарує нам колядочка

І віру і надію.

Лунають ніжно дзвоники

Від хати і до хати.

Спішить, спішить колядочка

Нам щастя побажати! Христос Воскресе!

©

Фото: obozrevatel.com

Варто зауважити, що незабаром це допис зник зі сторінки політика, там був опублікований наступний текст, а помилка виправлена. Утім, привітання встигло "повисіти" щонайменше дві години.

Наразі привітання, опубліковане на офіційній сторінці нардепа Миколи Тищенка, виглядає так: 

Місяченько бравий виглянув з-за хмари,

Зірким оком кинув аж за небокрай –

Зіроньку маленьку випустив з кошари:

Час настав, сестрице, ну ж бо, поспішай!

Спалахнула зірка, небо освітила,

Українську землю, місто і село…

Радісну новину людям сповістила:

Христос народився! Славіте Його!

©

Нагадаємо, раніше народний депутат України та знаний ресторатор Микола Тищенко розповів про свій похід на базар. За його словами, яловичину на найдорожчому ринку Києва можна придбати за 20 гривень.

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