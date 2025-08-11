Росіянка судилася з Міноборони України через 15 млн грн за загиблого чоловіка: що вирішив суд

Суд зобов’язав Міноборони виплатити 15 мільйонів компенсації вдові, попри її громадянство РФ / © Unsplash

Комісія Міноборони відмовила дружині загиблого українського військового у виплаті 15 млн грн компенсації, бо вона має російське громадянство. Проте вдова виграла справу у Чернівецькому окружному адміністративному суді.

Про це пише Zaxid.net з посиланням на рішення суду.

Зазначається, що чоловік громадянки РФ у серпні 2022 року загинув через артилерійський обстріл її співвітчизників-окупантів у Донецькій області. Згідно з матеріалами справи, жінка є громадянкою Росії перебувала з військовим в офіційному шлюбі та має право на постійне проживання в Україні.

Представник Міноборони відмовив їй у наданні компенсації, посилаючись на постанову Кабміну від 30 вересня 2022 року, згідно з якою виплата 15 млн грн одноразової грошової допомоги (ОГД) не здійснюється громадянинам Росії та Білорусі. Саме через наявність громадянства РФ позивачці відмовили у виплаті.

Однак суд встановив, що датою загибелі військового є 7 серпня 2022 року, а постанова Кабміну набула чинності 30 вересня 2022 року.

Тому суддя задовольнив позов дружини загиблого військового, зобов’язавши Міноборони призначити та нарахувати виплату у розмірі 15 млн грн. Рішення суду ще можна оскаржити у апеляційному суді.

