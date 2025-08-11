- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 384
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіянка судилася з Міноборони України через 15 млн грн за загиблого чоловіка: що вирішив суд
Вдова загиблого українського військового отримали відмову у виплаті 15 млн грн, бо мала паспорт РФ. Це рішення Міноборони України вона оскаржувала у суді.
Комісія Міноборони відмовила дружині загиблого українського військового у виплаті 15 млн грн компенсації, бо вона має російське громадянство. Проте вдова виграла справу у Чернівецькому окружному адміністративному суді.
Про це пише Zaxid.net з посиланням на рішення суду.
Зазначається, що чоловік громадянки РФ у серпні 2022 року загинув через артилерійський обстріл її співвітчизників-окупантів у Донецькій області. Згідно з матеріалами справи, жінка є громадянкою Росії перебувала з військовим в офіційному шлюбі та має право на постійне проживання в Україні.
Представник Міноборони відмовив їй у наданні компенсації, посилаючись на постанову Кабміну від 30 вересня 2022 року, згідно з якою виплата 15 млн грн одноразової грошової допомоги (ОГД) не здійснюється громадянинам Росії та Білорусі. Саме через наявність громадянства РФ позивачці відмовили у виплаті.
Однак суд встановив, що датою загибелі військового є 7 серпня 2022 року, а постанова Кабміну набула чинності 30 вересня 2022 року.
Тому суддя задовольнив позов дружини загиблого військового, зобов’язавши Міноборони призначити та нарахувати виплату у розмірі 15 млн грн. Рішення суду ще можна оскаржити у апеляційному суді.
Раніше ми писали, що на Волині біологічний батько, який покинув сім’ю і протягом багатьох років не цікавився долею сина, вирішив претендувати на компенсацію від держави, коли хлопець загинув на фронті.