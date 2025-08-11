ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
384
Час на прочитання
1 хв

Росіянка судилася з Міноборони України через 15 млн грн за загиблого чоловіка: що вирішив суд

Вдова загиблого українського військового отримали відмову у виплаті 15 млн грн, бо мала паспорт РФ. Це рішення Міноборони України вона оскаржувала у суді.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Суд зобов’язав Міноборони виплатити 15 мільйонів компенсації вдові, попри її громадянство РФ

Суд зобов’язав Міноборони виплатити 15 мільйонів компенсації вдові, попри її громадянство РФ / © Unsplash

Комісія Міноборони відмовила дружині загиблого українського військового у виплаті 15 млн грн компенсації, бо вона має російське громадянство. Проте вдова виграла справу у Чернівецькому окружному адміністративному суді.

Про це пише Zaxid.net з посиланням на рішення суду.

Зазначається, що чоловік громадянки РФ у серпні 2022 року загинув через артилерійський обстріл її співвітчизників-окупантів у Донецькій області. Згідно з матеріалами справи, жінка є громадянкою Росії перебувала з військовим в офіційному шлюбі та має право на постійне проживання в Україні.

Представник Міноборони відмовив їй у наданні компенсації, посилаючись на постанову Кабміну від 30 вересня 2022 року, згідно з якою виплата 15 млн грн одноразової грошової допомоги (ОГД) не здійснюється громадянинам Росії та Білорусі. Саме через наявність громадянства РФ позивачці відмовили у виплаті.

Однак суд встановив, що датою загибелі військового є 7 серпня 2022 року, а постанова Кабміну набула чинності 30 вересня 2022 року.

Тому суддя задовольнив позов дружини загиблого військового, зобов’язавши Міноборони призначити та нарахувати виплату у розмірі 15 млн грн. Рішення суду ще можна оскаржити у апеляційному суді.

Раніше ми писали, що на Волині біологічний батько, який покинув сім’ю і протягом багатьох років не цікавився долею сина, вирішив претендувати на компенсацію від держави, коли хлопець загинув на фронті.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie