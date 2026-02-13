Реклама

2026 рік став для Румунії справжнім проривом: паспорт країни посів друге місце в авторитетному рейтингу Nomad Passport Index, піднявшись одразу на 19 позицій. Такий результат підтверджує статус держави як однієї з найперспективніших у Європейському Союзі. Сьогодні Румунія пропонує своїм громадянам глобальну мобільність, особисту свободу та сприятливе податкове середовище.

Інтерес до громадянства Румунії серед вихідців із пострадянських країн не знижується вже кілька років. За час дії програми відповідно до ст. 11 Закону Румунії «Про громадянство» №21/1991 другий паспорт отримали понад 2 млн громадян країн колишнього СРСР. Така популярність значною мірою пояснюється доступністю спрощеної процедури та перевагами, які відкриваються для нових громадян.

Що пропонує Румунія своїм громадянам

ЄС і Шенген, а також активна зовнішня політика сьогодні забезпечують громадянам Румунії безвізові подорожі до 172 країн світу, і цей перелік буде розширюватися. Це відкриває можливості як для туризму, так і для професійної діяльності або бізнесу. Експерти Nomad Capitalist високо оцінили рівень свободи пересування, який надає румунський паспорт, зазначивши, що його власники мають простий доступ не лише до країн Європи, а й до держав Північної та Південної Америки, Азії та Сходу.

Реклама

У межах Європейського Союзу власник румунського паспорта має право на вільне працевлаштування без необхідності отримання дозволу на роботу. Можна переїхати до будь-якої країни ЄС, просто зареєструвавшись у місцевій мерії, відкривати компанії та вести бізнес із доступом до європейських кредитів під низькі відсоткові ставки. Якщо говорити про саму Румунію з точки зору підприємництва, корпоративний податок тут і досі залишається одним із найнижчих у Європі та становить лише 10%.

Множинне громадянство та можливість зберегти первинний паспорт — ще один вагомий аргумент, який також враховували експерти Nomad Capitalist. Можливість не відмовлятися від раніше отриманих статусів на користь румунського робить країну привабливим регіоном для збереження капіталу, інвестицій у нерухомість і бізнес.

Сприйняття Румунії та її громадян у світовій спільноті

Якщо раніше країна асоціювалася переважно із сільським господарством, то у 2026 році її імідж нерозривно пов’язаний із Digital & Tech. Румунія остаточно позбулася стереотипів нульових і закріпилася як динамічний IT-хаб. Згідно з даними Global Soft Power Index 2026, вона піднялася на 53-тє місце у світі за рівнем «м’якої сили», продемонструвавши один із найвищих темпів зростання іміджу в Європі. Бухарест і Клуж-Напока сьогодні сприймаються як міста майбутнього. У світовому технологічному рейтингу країна піднялася на 44-те місце.

Індекс довіри до Румунії (Trustworthiness) загалом зріс на 21 позицію. Це пов’язано з активною роллю Бухареста у підтримці регіональної безпеки та гуманітарних ініціативах. Бути громадянином Румунії сьогодні для багатьох означає мати паспорт, який викликає повагу в банках, аеропортах і бізнес-центрах по всьому світу.

Реклама

Спрощена процедура отримання румунського громадянства та хто на неї подається

Румунія приваблює легкоатлетів, футболістів, регбістів та інших зірок світового спорту, пропонуючи їм отримати паспорт для представлення країни на національному рівні. Також серед отримувачів — історики та журналісти, які присвятили життя дослідженню румунської культурної спадщини.

Втім, сьогодні серед власників румунського паспорта як другого — не лише спортсмени та культурні діячі, а й впливові політики та підприємці. Серед них — президентка Молдови Мая Санду, яка в недавньому інтерв’ю заявила, що приблизно 1,5 млн молдовських громадян мають румунське громадянство. Якщо врахувати, що за оцінками 2025 року постійна кількість громадян Молдови становить близько 2,9 млн осіб, можна зробити висновок, що румунські паспорти отримало щонайменше 50% населення країни.

Окрім Маї Санду, серед молдовських політиків громадянство Румунії офіційно мають:

Домінік Фріц — мер Тімішоари. Олександр Стояногло — депутат парламенту Молдови. Влад Філат — державний діяч і колишній виконувач обов’язків президента Молдови.

Сьогодні румунське законодавство передбачає кілька програм отримання статусу громадянина. Найпопулярнішою з них залишається спрощена процедура, яка дозволяє оформити паспорт лише за два роки і навіть без необхідності проживання в Румунії. Основними заявниками за цією програмою є громадяни Молдови, однак упродовж останніх років ця міграційна процедура дедалі більше приваблює вихідців з інших країн пострадянського простору.

Реклама

Отримати румунське громадянство за спрощеною процедурою не складно. У більшості випадків заявники звертаються по допомогу до архівістів та професійних міграційних юристів, які допомагають зібрати та підготувати необхідні документи для подачі до Міністерства юстиції. Оновлене у 2024 році законодавство щодо цієї програми зробило процес більш прозорим, знизило вплив людського фактора та бюрократії, а головне — чітко визначило строки розгляду справи. Усе це стало ще одним важливим фактором зростання популярності румунського громадянства.

Чи зростатиме попит на румунські паспорти

З огляду на активне зростання позицій румунського паспорта у світових рейтингах, міграційні юристи та аналітики сходяться на думці, що у 2026 році кількість охочих отримати друге громадянство в Румунії суттєво збільшиться. При цьому багато експертів зазначають, що країна зацікавлена у залученні нових платників податків і має намір оптимізувати міграційну політику, роблячи її ще гнучкішою.

Так, у 2025 році вже була анонсована програма отримання «золотих віз» з можливістю подальшої натуралізації за внесок в економіку від 400 000 €. Вона буде доступна заявникам із будь-якої країни світу, включно з Індією та Китаєм.

Звісно, для вихідців із країн колишнього СРСР, в тому числі і для українців, спрощена програма залишатиметься найактуальнішою, оскільки вона не потребує інвестицій, проживання та тривалої натуралізації, надаючи одразу громадянство без проміжних міграційних статусів.