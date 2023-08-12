Хроніки контрнаступу: українські військові тактично просуваються на Запоріжжі - ISW

Опубліковані 11 серпня геолокаційні кадри підтверджують, що українські війська досягли північних околиць села Роботине (10 км на південь від Оріхова) на заході Запорізькій області, хоча постійність і масштаби цих змін наразі неясні.

Про це інформують аналітики ISW.

Українські війська тижнями здійснювали регулярні наземні атаки на Роботине в рамках своїх операцій, спрямованих на деградацію оборони Росії. Здатність українських сил просунутися до околиць Роботиного, на захист якого російські війська виклали значні зусилля, час і ресурси, залишається значною, навіть якщо наразі українські досягнення обмежені. На геолокаційних кадрах, опублікованих 11 серпня, видно, що українські війська просунулися до Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки) вздовж кордону Донецько-Запорізької області. Російські військові блогери стверджували, що 10 і 11 серпня українські війська відтіснили російські війська в населений пункт. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували контрнаступальні дії на Бахмутському, Бердянському (район кордону Донецько-Запорізької області) та Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямках.

Українські контрнаступальні операції, схоже, змушують російську армію передислокувати російські сили, які обороняються в західній Запорізькій області, що вказує на те, що українські зусилля там можуть значно погіршити російську оборону.

Російські військові блогери 11 серпня заявили, що підрозділи 7-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії (ВДВ) беруть участь у важких боях під Роботиним на заході Запорізької області, а очільник Чечні Рамзан Кадиров 10 серпня заявив, що підрозділи батальйону «Восток Ахмат» зараз обороняючись біля Роботина.

Аналітики стверджують, що російські війська здійснюють певні передислокації. Це свідчать про те, що українські контрнаступальні операції значно погіршили чинні російські сили, що обороняються в цьому районі, і спонукали російське командування надіслати ці елементи для посилення російської оборони на цій критичній ділянці лінії фронту. Відсутність російських оперативних резервів означає, що російському командуванню доведеться проводити більше бокових передислокацій, якщо вони бажають посилити окремі ділянки фронту в майбутньому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська 105 разів обстріляли 24 населені пункти Запорізької області, вбивши людину і ще одну поранивши.

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