У Росії фіксується зниження кількості добровольців на війну проти України. Це свідчить про втрату ефективності методу Кремля з активізації набору в армію через високі фінансові стимули.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті послалися на інформацію незалежного російськомовного видання Idel.Реалии. За нею, працівники російських військкоматів зазначають, що кількість людей, які підписують контракти з Міноборони РФ, не зростає навіть у регіонах, де пропонують найвищі фінансові виплати. За словами джерел, «усі, хто хотів заробити на війні», вже записалися.

Idel Реалії зазначає, що на сьогодні найвищу одноразову премію за підписання контракту — 3,2 млн рублів (приблизно 39 300 доларів) — пропонує Ханти-Мансійський автономний округ.

У середньому ж регіональні виплати по Росії збільшуються кожні три-чотири місяці на 500 тис. рублів (близько 6100 доларів). Рішення влади Свердловської області у березні 2025 року підняти одноразову виплату до 3,1 млн рублів (близько 38 100 доларів) не призвело до напливу нових охочих.

Працівники військкоматів у двох невказаних сибірських регіонах повідомили, що останнім часом контракти підписують переважно люди «вкрай похилого віку» або з хронічними хворобами.

Джерела Idel Реалії в одному з міст північної частини Іркутської області зазначили, що проблеми з набором спостерігаються вже кілька місяців, а потенційні рекрути здебільшого цікавляться лише розміром грошових виплат і пільгами для військових — такими як пріоритетне навчання для дітей, відстрочки за кредитами та списання боргів. Це свідчить про те, що ті, хто погоджується служити, керуються виключно матеріальними факторами.

Як повідомило джерело видання з Іркутської області, Міноборони РФ намагається залучати новобранців через рекламу. Особливо ця тактика застосовувалася напередодні саміту США та РФ на Алясці 15 серпня — тоді відомство стверджувало, що начебто війна скоро закінчиться, тож варто «встигнути заробити мільйони до настання миру».

Це ж джерело розповіло, що Міноборони вводить людей в оману, рекламуючи, скільки можна заробити за рік, виходячи з місячної зарплати військових у зоні бойових дій. Хоча насправді новобранців часто відправляють не в тил, а на штурмові місії на передову, де тривалість життя зазвичай менше року.

Два варіанти для Путіна

Інститут вивчення війни ще у лютому 2025 року дійшов висновку, що подальше підвищення фінансових стимулів навряд чи суттєво збільшить кількість новобранців, адже значна частина росіян, яких можна зацікавити грошима в межах можливостей держави, вже добровільно вступила до війська.

Зростання розмірів виплат і соціальних пільг для військових свідчить, що темпи набору падають, а Росії доводиться вигадувати нові стимули для вербування.

«ISW і далі вважає, що зниження показників рекрутингу до рівня, коли Росія не зможе компенсувати свої високі втрати, може поставити президента Володимира Путіна перед вибором — або оголосити примусову мобілізацію резервістів, на що він досі не наважувався, або сісти за стіл переговорів, щоб завершити війну», — йдеться у звіті.

Раніше повідомлялось, що російські війська продовжують масштабний наступ по всій лінії фронту, від Сумщини до Херсонщини, однак майже ніде не досягають значних успіхів. Окупантам вдалося незначно просунутися лише на окремих ділянках на Донеччині.