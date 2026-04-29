Гроші можуть згоріти: уряд оновив умови програми "Скринінг здоров’я 40+"

Урд оновив умови програми зі скринінгу здоров'я

Український уряд суттєво спростив доступ до медичної програми «Скринінг здоров’я 40+», оновивши правила проходження обстежень для громадян. Відтепер пацієнтам по всій країні більше не доведеться очікувати спеціально визначеного часу після свого дня народження, щоб отримати державне фінансування на комплексну перевірку стану організму.

Про всі ключові нововведення та оновлений алгоритм подання заявок офіційно інформує пресслужба порталу державних послуг «Дія».

Скасування вікових пауз

За новими правилами, українцям більше не потрібно вичікувати тридцять днів після дати народження для того, щоб скористатися своїм правом на медичну перевірку. Щойно людині виповнюється сорок років, вона одразу може ініціювати участь у програмі без жодних прив’язок до дат.

Оформити відповідну заявку можна самостійно в кілька кліків через смартфон у застосунку «Дія» або ж під час особистого візиту до найближчого Центру надання адміністративних послуг.

Обмеження терміну дії коштів

Друга ключова зміна стосується дедлайнів безпосередньо на проходження самого обстеження. Після того, як держава перекаже кошти на рахунок, пацієнт матиме рівно два місяці, щоб звернутися до обраного медичного закладу та пройти скринінг.

Фахівці попереджають, що якщо людина не встигне скористатися послугою за цей відведений час, виділені фінанси автоматично повернуться до державного бюджету. Зазначається, що оновлений функціонал запрацює для всіх громадян уже найближчим часом.

Нагадаємо, ініціатива «Скринінг здоров’я 40+» створена для раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та інших хронічних станів у громадян, які досягли сорокарічного віку. Програма поєднує в собі фінансову підтримку та комплексний медичний підхід для попередження серйозних ускладнень у майбутньому.

