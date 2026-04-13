Гроші на крові онука: на Черкащині банкірка вкрала понад мільйон у бабусі загиблого героя

На Черкащині працівниця банку змусила пенсіонерку відкрити «рахунок для крадіжки».

Працівниця банку на Черкащині привласнила понад мільйон гривень виплат бабусі загиблого військового.

Про передає поліція Черкаської області.

Перебуваючи на посаді головного економіста банківського відділення, жінка ввела в оману та в подальшому спонукала 78-річну клієнтку банку відкрити ще один рахунок і переказати на нього кошти, які були нараховані у зв’язку із загибеллю онука в зоні бойових дій, на Харківському напрямку.

Зловмисниця отримала доступ до новоствореного рахунку потерпілої та заволоділа коштами жінки шляхом систематичного зняття готівки у банкоматах міста.

Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їй загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

