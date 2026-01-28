Гроші на сонячні панелі та генератори: як отримати кошти на обладнання для будинку

Кабмін запускає програму енергопідтримки для ОСББ. / © pexels.com

Багатоквартирні будинки зможуть отримати від 100 до 300 тисяч гривень на закупівлю обладнання для автономного живлення.

Про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко і віцепрем’єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За їхніми словами, Кабмін надає державну допомогу від 100 до 300 тисяч грн для ОCББ, житлових та обслуговуючих кооперативів, управителів багатоквартирних будинків будь-якої форми власності на закупівлю:

генераторів, акумуляторів, інверторів, сонячних панелей та іншого енергообладнання.

Ця програма має на меті забезпечити роботу ключових систем — водопостачання, зв’язку, ліфтів, освітлення та тепла, зокрема в опалювальний період.

Подати заявку можуть обʼєднання співвласників та управителі будинків онлайн через «Дію». Комісія при Мінрозвитку розглядає та схвалює заявки. Використати кошти потрібно за 45 днів.

Програма діятиме в громадах з надзвичайною ситуацією в енергетиці, починаючи з Києва та області.

Раніше повідомлялося, що в Україні запускають програму фінансової підтримки малого та середнього бізнесу для забезпечення енергонезалежності.