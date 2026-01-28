- Дата публікації
Гроші на сонячні панелі та генератори: як отримати кошти на обладнання для будинку
Кабмін запустив програму фінансової підтримки для закупівлі генераторів, інверторів та сонячних панелей для багатоквартирних будинків.
Багатоквартирні будинки зможуть отримати від 100 до 300 тисяч гривень на закупівлю обладнання для автономного живлення.
Про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко і віцепрем’єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
За їхніми словами, Кабмін надає державну допомогу від 100 до 300 тисяч грн для ОCББ, житлових та обслуговуючих кооперативів, управителів багатоквартирних будинків будь-якої форми власності на закупівлю:
генераторів, акумуляторів, інверторів, сонячних панелей та іншого енергообладнання.
Ця програма має на меті забезпечити роботу ключових систем — водопостачання, зв’язку, ліфтів, освітлення та тепла, зокрема в опалювальний період.
Подати заявку можуть обʼєднання співвласників та управителі будинків онлайн через «Дію». Комісія при Мінрозвитку розглядає та схвалює заявки. Використати кошти потрібно за 45 днів.
Програма діятиме в громадах з надзвичайною ситуацією в енергетиці, починаючи з Києва та області.
Раніше повідомлялося, що в Україні запускають програму фінансової підтримки малого та середнього бізнесу для забезпечення енергонезалежності.