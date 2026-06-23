Гроші на захист ТЕС “осіли” в кишенях: СБУ викрила розкрадання понад 8 млн грн

СБУ викрила розкрадання понад 8 млн грн під час будівництва захисту для Зміївської ТЕС / © СБУ

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Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрила схему розкрадання бюджетних коштів, які були виділені на посилення інженерного захисту енергетичних об’єктів Харківської області. Йдеться про роботи з будівництва системи захисту для Зміївської ТЕС.

За даними слідства, під час їх виконання посадовці комерційних структур заволоділи понад 8 млн грн державних коштів.

Підозру повідомили двом фігурантам: 54-річному начальнику дільниці одного з промислових підприємств енергетичного сектору та 60-річному директору приватної компанії-підрядника, яку залучили до реалізації проєкту.

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Як встановило розслідування, у грудні 2024 року між теплоелектростанцією та підрядною організацією уклали договір на виконання робіт із захисту ТЕС. Загальна вартість контракту становила понад 245 млн грн.

СБУ викрила розкрадання понад 8 млн грн під час будівництва захисту для Зміївської ТЕС. / © СБУ

За версією слідства, учасники схеми внесли неправдиві дані до технічної документації та організували використання бетонної суміші, яка не відповідала проєктним і технічним вимогам.

Унаслідок цього державному бюджету завдали збитків на 8,1 млн грн.

Факт порушень підтвердила судова будівельно-технічна експертиза, ініційована Службою безпеки. Вона також встановила розмір завданих державі збитків.

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Правоохоронці провели 11 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та у приміщеннях підприємств. Під час слідчих дій вилучили фінансово-господарську документацію, технічні матеріали та інші докази.

Обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчо-оперативні дії тривають. Правоохоронці встановлюють інших посадових осіб, які можуть бути причетні до оборудки.

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Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну корупційну схему заволодіння коштами «Енергоатому». Фігуранти привласнили майже 170 млн грн на будівництві Ташлицької ГАЕС.

Також повідомлялось, що поліція та СБУ викрили схему розкрадання понад 50 млн грн, виділених на відбудову Трипільської ТЕЦ. Керівники двох підрядних організацій штучно завищували ціни на будматеріали через підконтрольні фірми, виводячи кошти в готівку. Шістьом учасникам оборудки оголошено про підозру.

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