МОЗ обіцяє 200 тисяч гривень молодим лікарям: що для цього потрібно

Уряд запускає грошовий бонус для тих, хто тільки-но отримав диплом лікаря і готовий працювати там, куди медики зазвичай не поспішають — у сільській глибинці або на територіях біля фронту. Сума за таку сміливість і відданість — 200 000 гривень одноразової допомоги.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Програма діятиме щонайменше до закінчення воєнного стану і, за словами чиновників, може бути продовжена. Головна мета — привезти у громади з критичною нестачею кадрів тих, хто зможе надавати швидку та якісну медичну допомогу.

Хто може стати учасниками програми

Учасниками можуть стати випускники інтернатури 2025 року з двадцяти державних вишів під управлінням МОЗ або МОН. Але отримати гроші можна лише після працевлаштування у медзаклад, який:

знаходиться у селі або на території, де тривають чи тривали бойові дії;

має заповненість лікарських посад не більше 75%;

готовий підписати контракт мінімум на три роки.

Шукати вакансію треба на Єдиному вебпорталі медичних працівників, і вона має бути там опублікована саме на момент працевлаштування.

Як оформити виплату

Після того як лікар знайшов підходящу вакансію і домовився з роботодавцем, заклад охорони здоров’я видає лист, що підтверджує відповідність усім вимогам програми.

Далі — пакет документів у рідний університет, де проходила інтернатура. Подати треба до 10 жовтня:

заяву на ім’я ректора;

лист-підтвердження від медзакладу;

копії диплома та сертифіката (якщо їх немає в електронній базі освіти);

підтвердження трудової діяльності (трудова книжка або витяг з Пенсійного фонду);

копію трудового договору.

Після перевірки університет видає наказ про виплату, а гроші перераховують до кінця бюджетного року.

Коли гроші доведеться повернути

Якщо лікар звільняється раніше трьох років за власним бажанням, за взаємною згодою або через невиконання обов’язків, усю суму потрібно повернути за 10 днів.

Втім, є винятки. Наприклад, якщо лікарю встановили інвалідність, заклад закрили, трапилися форс-мажори чи мобілізували до війська, кошти залишаються в нього.

Хто бере участьу программі

У програмі беруть участь 20 державних вишів, серед яких — Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Львівський НМУ ім. Данила Галицького, Вінницький НМУ ім. М.І. Пирогова, Тернопільський НМУ ім. І.Я. Горбачевського, Івано-Франківський НМУ, Буковинський ДМУ, Одеський НМУ, Харківський НМУ, Полтавський ДМУ, Дніпровський ДМУ, Запорізький ДМФУ, Ужгородський НУ, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, КНУ ім. Тараса Шевченка, СумДУ, Луганський ДМУ, НУОЗУ ім. П.Л. Шупика, Волинський НУ ім. Лесі Українки, Чорноморський НУ ім. Петра Могили, Донецький НМУ та Херсонський ДУ.

