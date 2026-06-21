Гройсман повернув Польщі лицарський хрест Ордена Заслуг: що заявив

Володимир Гройсман / © УНІАН

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Колишній прем’єр Володимир Гройсман заявив, що повертає Польщі лицарський хрест Ордена Заслуг. Цю нагороду він отримав у 2011 році, коли був мером Вінниці, за налагодження зв’язків із польськими містами.

Про своє рішення ексочільник українського уряду повідомив на власній сторінці у Facebook.

Гройсман повертає свою нагороду Польщі — що заявив

Гройсман пояснив, що цим кроком підтримує Україну та президента Зеленського після рішень польської влади. Він наголосив, що це не образа на адресу поляків, до яких ставиться з великою повагою.

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«Я повертаю орден на знак солідарності з Україною та президентом Зеленським. Не з образою на польський народ, а з глибокою повагою до нього та вдячністю за всі роки підтримки, за мільйони поляків, які відкрили серця і домівки для наших людей після 24 лютого», — зазначив Володимир Гройсман.

Гройсман повернув Польщі лицарський хрест Ордена Заслуг / © фото з соцмереж

Колишній прем’єр-міністр також акцентував увагу на тому, що в умовах повномасштабної війни Україна та Польща мають діяти злагоджено, оскільки головною загрозою для обох держав залишається агресія Росії.

Гройсман повернув Польщі лицарський хрест Ордена Заслуг / © фото з соцмереж

«І поки ця війна триває — суперечки про минуле ми не можемо собі дозволити. Саме цього і прагне москва: щоб Варшава і Київ дивились не вперед, а назад… Мій орден повертається. Але моя повага до польського народу — залишається», — додав він.

Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла — останні новини

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди країни — ордена Білого Орла.

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Після цього Володимир Зеленський надіслав через пошту президенту Польщі Каролю Навроцькому Орден Білого Орла.

Попри це ввечері 20 червня колишні лідери України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко вдалися до безпрецедентного дипломатичного демаршу, офіційно заявивши про повернення Польщі своїх орденів Білого Орла.

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