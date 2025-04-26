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Грозові дощі, заморозки та похолодання: прогноз погоди до кінця тижня
Синоптикиня попередила про різкий перепад температури в Україні.
До України прийшло похолодання. Через нашу територію проходитиме атмосферний фронт і тягтиме за собою дощі з грозами.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Сьогодні, 26 квітня, погода в Україні буде нестійкою. Дощі у денні години очікуються на півдні, сході та в більшості центральних областей.
На сході буде сухо. У західних, північних областях, більшості центральних очікується зниження температури повітря до +12+17 градусів.
У Києві 26 квітня найближчої ночі та вранці пройдуть грозові дощі, завтра вдень без істотних опадів.
У суботу в столиці похолоднішає до +12+14 градусів.
Погода 27 квітня
Дощі 27 квітня пройдуть на Полтавщині, Черкащині, Дніпропетровщині, у Кропивницькому з районами, місцями у південній частині та ввечері у східних областях.
На решті території України в неділю опади малоймовірні.
«У неділю скрізь в Україні переважатиме прохолодна погода з температурою повітря +10+16 градусів. У нічні години 27 та 28 квітня на півночі, заході та в центрі, 28 квітня і на сході є ймовірність заморозків на ґрунті», — написала вона.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що над Україною нависли дві загрози та де очікується небезпека.