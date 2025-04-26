Грозові дощі, заморозки та похолодання: прогноз погоди до кінця тижня

Погода зіпсується / © unsplash.com

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До України прийшло похолодання. Через нашу територію проходитиме атмосферний фронт і тягтиме за собою дощі з грозами.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Сьогодні, 26 квітня, погода в Україні буде нестійкою. Дощі у денні години очікуються на півдні, сході та в більшості центральних областей.

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На сході буде сухо. У західних, північних областях, більшості центральних очікується зниження температури повітря до +12+17 градусів.

У Києві 26 квітня найближчої ночі та вранці пройдуть грозові дощі, завтра вдень без істотних опадів.

У суботу в столиці похолоднішає до +12+14 градусів.

Погода 27 квітня

Дощі 27 квітня пройдуть на Полтавщині, Черкащині, Дніпропетровщині, у Кропивницькому з районами, місцями у південній частині та ввечері у східних областях.

На решті території України в неділю опади малоймовірні.

«У неділю скрізь в Україні переважатиме прохолодна погода з температурою повітря +10+16 градусів. У нічні години 27 та 28 квітня на півночі, заході та в центрі, 28 квітня і на сході є ймовірність заморозків на ґрунті», — написала вона.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що над Україною нависли дві загрози та де очікується небезпека.