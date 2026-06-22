Грозовий фронт суне на Україну: які регіони освіжать дощі 22 червня, а де буде спека

Погода в Україні / © ТСН

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У понеділок, 22 червня, в Україні очікується мінлива хмарність, яка принесе літні дощі та грози у більшість областей, однак спека не відступатиме.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в регіонах України

Уночі в усіх областях минеться без опадів. Проте вже вдень ситуація зміниться: на більшій частині території України, окрім південних та південно-східних регіонів, пройдуть короткочасні дощі, місцями прогримлять грози.

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Вітер переважно північно-західний, зі швидкістю 7–12 м/с.

Уночі стовпчики термометрів покажуть 14–19°, вдень повітря прогріється до комфортних, але спекотних 26–31°.

У східних областях буде дещо прохолодніше — вночі 11–16°, а вдень температура коливатиметься в межах 23–28°.

Мапа погоди на 22 червня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві та на Київщині

Мешканцям столичного регіону вдень також варто прихопити з собою парасольки. На Київщині та в самому Києві прогнозують мінливу хмарність. Якщо ніч пройде без опадів, то вдень очікуються короткочасні дощі, а по області місцями можливі грози.

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Температура на Київщині: вночі 14–19°, вдень стовпчики піднімуться до 26–31°.

Температура у Києві: ніч буде теплою — 17–19°, а вдень у столиці очікується спека близько 30°.

Швидкість і напрямок вітра у столичному регіоні відповідатимуть загальноукраїнським тенденціям — північно-західний, 7–12 м/с.

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