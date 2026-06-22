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Грозовий фронт суне на Україну: які регіони освіжать дощі 22 червня, а де буде спека
Синоптики прогнозують короткочасні дощі з грозами у більшості регіонів України, включно зі столицею, проте денна температура повітря все одно сягне спекотних 26–31° тепла.
У понеділок, 22 червня, в Україні очікується мінлива хмарність, яка принесе літні дощі та грози у більшість областей, однак спека не відступатиме.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в регіонах України
Уночі в усіх областях минеться без опадів. Проте вже вдень ситуація зміниться: на більшій частині території України, окрім південних та південно-східних регіонів, пройдуть короткочасні дощі, місцями прогримлять грози.
Вітер переважно північно-західний, зі швидкістю 7–12 м/с.
Уночі стовпчики термометрів покажуть 14–19°, вдень повітря прогріється до комфортних, але спекотних 26–31°.
У східних областях буде дещо прохолодніше — вночі 11–16°, а вдень температура коливатиметься в межах 23–28°.
Погода у Києві та на Київщині
Мешканцям столичного регіону вдень також варто прихопити з собою парасольки. На Київщині та в самому Києві прогнозують мінливу хмарність. Якщо ніч пройде без опадів, то вдень очікуються короткочасні дощі, а по області місцями можливі грози.
Температура на Київщині: вночі 14–19°, вдень стовпчики піднімуться до 26–31°.
Температура у Києві: ніч буде теплою — 17–19°, а вдень у столиці очікується спека близько 30°.
Швидкість і напрямок вітра у столичному регіоні відповідатимуть загальноукраїнським тенденціям — північно-західний, 7–12 м/с.