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ТСН у соціальних мережах

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Укрaїнa
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Грозовий фронт суне на Україну: які регіони освіжать дощі 22 червня, а де буде спека

Синоптики прогнозують короткочасні дощі з грозами у більшості регіонів України, включно зі столицею, проте денна температура повітря все одно сягне спекотних 26–31° тепла.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Погода в Україні

Погода в Україні / © ТСН

У понеділок, 22 червня, в Україні очікується мінлива хмарність, яка принесе літні дощі та грози у більшість областей, однак спека не відступатиме.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в регіонах України

Уночі в усіх областях минеться без опадів. Проте вже вдень ситуація зміниться: на більшій частині території України, окрім південних та південно-східних регіонів, пройдуть короткочасні дощі, місцями прогримлять грози.

Вітер переважно північно-західний, зі швидкістю 7–12 м/с.

Уночі стовпчики термометрів покажуть 14–19°, вдень повітря прогріється до комфортних, але спекотних 26–31°.

У східних областях буде дещо прохолодніше — вночі 11–16°, а вдень температура коливатиметься в межах 23–28°.

Мапа погоди на 22 червня / © Укргідрометцентр

Мапа погоди на 22 червня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві та на Київщині

Мешканцям столичного регіону вдень також варто прихопити з собою парасольки. На Київщині та в самому Києві прогнозують мінливу хмарність. Якщо ніч пройде без опадів, то вдень очікуються короткочасні дощі, а по області місцями можливі грози.

  • Температура на Київщині: вночі 14–19°, вдень стовпчики піднімуться до 26–31°.

  • Температура у Києві: ніч буде теплою — 17–19°, а вдень у столиці очікується спека близько 30°.

Швидкість і напрямок вітра у столичному регіоні відповідатимуть загальноукраїнським тенденціям — північно-західний, 7–12 м/с.

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