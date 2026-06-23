Грози, град і похолодання: синоптики попередили про різку зміну погоди в Україні

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 23 червня / © Pixabay

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Погода в Україні зазнає змін: холодний атмосферний фронт принесе грозові зливи, град і поривчастий вітер, після чого в більшості областей почнеться відчутне похолодання.

Як зазначає синоптикиня Наталка Діденко, через Україну 23 червня проходитиме холодний атмосферний фронт. За словами експертки, у більшості областей України очікуються короткочасні дощі з грозами, можливі шквали.

Вдень на півночі країни, а також у Рівненській та Волинській областях хмари розійдуться і дощі вщухнуть. Діденко прогнозує, що стовпчики термометрів у цих регіонах покажуть від +24 до +29 градусів, тоді як південні та південно-східні території залишатимуться у зоні спеки — там очікується близько +27…+32 градусів.

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Своєю чергою синоптик Ігор Кібальчич у коментарі для «Телеграф» розповів, що після нетривалої спеки в Україні очікується похолодання, яке з 25 червня найсильніше відчують мешканці північних, центральних та східних областей. За словами синоптика, через захід прохолодного повітря зі Скандинавії та Балтії температура на Лівобережжі впаде на 3–5 градусів нижче за норму, пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Водночас на заході та південному заході країни буде найтепліше. Синоптик також попередив, що попри періодичні опади, у лісах більшості регіонів усе одно утримуватиметься високий рівень пожежної небезпеки.

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що 23 червня загалом буде хмарна погода із короткочасними проясненнями. Вночі в північній частині місцями будуть короткочасні дощі, на решті території опадів не передбачається.

Упродовж дня майже по всій території країни, за винятком північних та північно-східних регіонів, очікуються грозові зливи середньої інтенсивності, які подекуди супроводжуватимуться випадінням граду та шквальним вітром із поривами до 15–20 метрів за секунду.

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При цьому на Закарпатті та в Карпатському регіоні можливі сильні затяжні дощі. Вітер переважатиме північно-західний, його швидкість становитиме 7–12 метрів за секунду. Вночі температура повітря коливатиметься від +15 до +20 градусів, а вдень термометри покажуть від +27 до +32 градусів, хоча на заході та півночі країни буде свіжіше — у межах +23…+28 градусів.

Погода в Україні 23 червня / © Укргідрометцентр

Водночас в Гідрометцентрі попереджають, що удень 23 червня у південних, більшості західних та центральних областей очікуються грози, а в окремих районах можливі град та шквалистий вітер зі швидкістю 15-20 метрів за секунду. Через негоду в цих регіонах оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності, оскільки погіршення погоди може ускладнити рух транспорту та роботу комунальних, будівельних і енергетичних підприємств.

Синоптики попереджають про негоду 23 червня / © Укргідрометцентр

Водночас у період з 23 по 25 червня на більшій частині території країни утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку 23 червня у кількох областях України / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих містах України 23 червня.

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