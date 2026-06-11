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Грози, град і шквали: де і коли оголошено штормове попередження
Погода в Україні різко зміниться — регіони накриють опади і сильний вітер.
У п’ятницю, 12 червня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Регіони накриють сильні грози, град і шквали.
Про це повідомили в Укргідромецентрі та ДСНС.
Вночі значні дощі прогнозують у західних областях, окрім Волині. Вдень опади будуть у Київській, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях, а також у Києві.
Вдень у більшості регіонів України, крім західних областей, прогнозують грози, місцями град та шквали вітру 15–20 м/с.
Через погіршення погоди оголошено штормове попередження. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Йдеться про І рівень небезпеки (жовтий).
«Негода може ускладнити роботу енергетичних, комунальних і будівельних служб, вплинути на рух транспорту. Будьте уважними та дотримуйтеся правил безпеки», — попереджають рятувальники.
Погода в Україні 12 червня — прогноз
Синоптикиня Наталія Діденко повідомила, що в п’ятницю Україну в розпал літа накриє сильне похолодання. Зокрема, у західних областях похолоднішає до +11-15°. Водночас у більшості регіонів України протягом дня буде від 24° до 28° тепла.
У Києві 12 червня буде дощ, гроза та зливи. Температура повітря вдень у столиці буде +24°.
Водночас метеоролог Ігор Кібальчич повідомив, що температура впаде на 10°. Літня спека і сонячна погода зміняться похолоданням. В окремих регіонах температура вночі може знизитися до +7°. Вже від 14 до 17 червня буде вітряно та з періодичними дощами.