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Грози, град і шквали накриють частину України: синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності
В Україні 10 червня частину областей накриють грози, град і шквали до 15–20 м/с. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності та попередили про можливі ускладнення для транспорту, комунальних і енергетичних служб.
В Україні 10 червня очікуються небезпечні погодні явища. В низці областей прогнозують грози, місцями град і шквали до 15–20 м/с.
Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
За даними синоптиків, у вівторок вдень негода очікується в західних областях, крім Хмельницької, а також у південних, східних, Кіровоградській і Дніпропетровській областях.
У цих регіонах можливі грози, в окремих районах — град і шквали 15–20 м/с.
Через погіршення погоди оголошено I рівень небезпечності — жовтий.
В Укргідрометцентрі попереджають, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також рух транспорту.
Нагадаємо, минулого тижня в частині областей України фіксували дощі та грози. Синоптики вже розповіли, якою буде погода в країні найближчими днями.