Грози, град і шквали накриють частину України: синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності

Гроза (ілюстративне фото) / © unsplash.com

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В Україні 10 червня очікуються небезпечні погодні явища. В низці областей прогнозують грози, місцями град і шквали до 15–20 м/с.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

За даними синоптиків, у вівторок вдень негода очікується в західних областях, крім Хмельницької, а також у південних, східних, Кіровоградській і Дніпропетровській областях.

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У цих регіонах можливі грози, в окремих районах — град і шквали 15–20 м/с.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні / © Укргідрометцентр

Через погіршення погоди оголошено I рівень небезпечності — жовтий.

В Укргідрометцентрі попереджають, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також рух транспорту.

Нагадаємо, минулого тижня в частині областей України фіксували дощі та грози. Синоптики вже розповіли, якою буде погода в країні найближчими днями.

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