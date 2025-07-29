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Грози, град і сильний вітер: які регіони знову накриє негода
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища.
У середу, 30 липня, в низці областей України оголошено штормове попередження через грози, град і шквали. Негода омине захід і схід.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
“30 липня в Україні грози. У Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях значні дощі, у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с”, - йдеться у повідомленні.
У низці областей оголошено штормове попередження - I рівень небезпеки, жовтий.
Нагадаємо, синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, від початку серпня спека повернеться до України. Так, у південно-східних областях знову температура повітря підвищиться до +35-38 градусів.