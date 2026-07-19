Грози, град та шквали накриють низку областей України: де та коли буде негода

Погода зіпсується / © Pixabay

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Сьогодні, 19 липня, в Україні очікується спекотна літня погода, однак частину областей накриють дощі, грози та сильний вітер. У деяких регіонах можливі град і шквал.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

За прогнозом синоптиків, найбільш нестійкою погода буде у західних областях, а також на Житомирщині та Вінниччині. Там очікуються помірні дощі з грозами, місцями вони можуть бути значними. Вдень зона опадів частково пошириться також на Київську, Черкаську, Кіровоградську та Одеську області.

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В окремих районах можливі небезпечні погодні явища: град і шквали вітру зі швидкістю 15-20 метрів за секунду.

«Така погода може призвести до локальних перебоїв у роботі транспорту, комунальних служб та енергетичної інфраструктури», — попереджають синоптики.

Погода у Києві та області

На Київщині мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза.Вітер південний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 13-18°, вдень 26-31°.

У Києві вночі 15-17°, вдень 29-31°.

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