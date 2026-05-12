ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
253
Час на прочитання
3 хв

Атмосферний фронт накриє Україну: синоптики розповіли, де будуть сильні дощі, грози та шквальний вітер

Травневе тепло в Україні змінять активні атмосферні фронти з грозовими дощами та градом.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Синоптики розповіли, якої очікувати від погоди 12 травня

Синоптики розповіли, якої очікувати від погоди 12 травня / © Pixabay

Найближчим часом погодні умови в Україні визначатимуться активними атмосферними фронтами, які принесуть не лише травневе тепло, а й шквалистий вітер із грозовими зливами.

Детальніше про погоду в Україні 12 травня — читайте у матеріалі ТСН.ua.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 12 травня в Україні пануватиме тепла погода з температурою +20…+24 градуси, проте більшість областей охоплять дощі. Вже з середи, 13 травня, очікується різке похолодання — стовпчики термометрів опустяться до +11…+14 градусів.

У вівторок грозові зливи найбільш імовірні на заході, у центрі (Вінниччина, Житомирщина, Черкащина), на Київщині, Одещині, а також місцями на сході — у Луганській та Харківській областях. Вдень температура коливатиметься від +19 до +23 градусів, тоді як на Закарпатті буде значно свіжіше — лише +13…+17 градусів.

Окрім опадів, синоптикиня попереджає про небезпечні штормові пориви вітру: на заході він буде північно-західним, а в інших регіонах — південним, зі швидкістю 7–12 метрів за секунду. На сході країни вітряна активність залишатиметься помірною.

Керівник Черкащини Віталій Постригань зазначає, що після відходу фронту на Лівобережжя очікується лише коротка пауза в опадах. Проте вже до кінця тижня атмосферу знову контролюватимуть циклони, що зробить погоду мінливою.

Попри те, що повітря в регіоні залишатиметься теплим і насиченим вологою, через постійні дощі, грози та щільну хмарність справжнього тепла люди не відчують. За прогнозами, нічні показники триматимуться в межах +8 до +13 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +14 до +19 градусів тепла. Особливо інтенсивні зливи експерт прогнозує на 13–14 травня.

Метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує 12 травня, вночі у західній частині, вдень також місцями у північних, центральних та південних областях дощі. Синоптик наголошує, вдень місцями можлиі грози, град та шквальний вітер до 15 — 20 м/с.

За словами Кібальчича, у східній частині у вівторок буде без істотних опадів. Вітер дутиме південний із переходом вдень на західний зі швидкістю 7 — 12 м/с, при грозах поривчастий.

«Температура повітря вночі коливатиметься у межах +8…+13 °C, вдень +17…+24 °C, на крайньому заході +10…+15 °C», — прогнозує синоптик.

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що 12 травня буде хмарно з проясненнями. На Закарпатті та в Карпатах значні дощі, вдень на Правобережжі помірні дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с. На решті території країни опадів не передбачається.

Вітер дутиме переважно південний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура вночі коливатиметься від +8 до +13°; вдень очікується від +18 до +23 градусів тепла. На крайньому заході країни стовпчики термометрів показуватимуть від +12 до +17 градусів тепла.

Погода в Україні 12 травня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 12 травня / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики попереджають про значні дощі, грози та сильний вітер, який дутиме зі швидкістю 15-20 м/с.

«12 травня на Закарпатті та в Карпатах значні дощі, вдень на Правобережжі грози, місцями шквали 15-20 м/с», — йдеться у повідомленні.

В цих регіонах оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про дощі та грози у багатьох областях України 12 травня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про дощі та грози у багатьох областях України 12 травня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода 12 травня у великих українських містах.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
253
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie