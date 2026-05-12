Атмосферний фронт накриє Україну: синоптики розповіли, де будуть сильні дощі, грози та шквальний вітер

Найближчим часом погодні умови в Україні визначатимуться активними атмосферними фронтами, які принесуть не лише травневе тепло, а й шквалистий вітер із грозовими зливами.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 12 травня в Україні пануватиме тепла погода з температурою +20…+24 градуси, проте більшість областей охоплять дощі. Вже з середи, 13 травня, очікується різке похолодання — стовпчики термометрів опустяться до +11…+14 градусів.

У вівторок грозові зливи найбільш імовірні на заході, у центрі (Вінниччина, Житомирщина, Черкащина), на Київщині, Одещині, а також місцями на сході — у Луганській та Харківській областях. Вдень температура коливатиметься від +19 до +23 градусів, тоді як на Закарпатті буде значно свіжіше — лише +13…+17 градусів.

Окрім опадів, синоптикиня попереджає про небезпечні штормові пориви вітру: на заході він буде північно-західним, а в інших регіонах — південним, зі швидкістю 7–12 метрів за секунду. На сході країни вітряна активність залишатиметься помірною.

Керівник Черкащини Віталій Постригань зазначає, що після відходу фронту на Лівобережжя очікується лише коротка пауза в опадах. Проте вже до кінця тижня атмосферу знову контролюватимуть циклони, що зробить погоду мінливою.

Попри те, що повітря в регіоні залишатиметься теплим і насиченим вологою, через постійні дощі, грози та щільну хмарність справжнього тепла люди не відчують. За прогнозами, нічні показники триматимуться в межах +8 до +13 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +14 до +19 градусів тепла. Особливо інтенсивні зливи експерт прогнозує на 13–14 травня.

Метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує 12 травня, вночі у західній частині, вдень також місцями у північних, центральних та південних областях дощі. Синоптик наголошує, вдень місцями можлиі грози, град та шквальний вітер до 15 — 20 м/с.

За словами Кібальчича, у східній частині у вівторок буде без істотних опадів. Вітер дутиме південний із переходом вдень на західний зі швидкістю 7 — 12 м/с, при грозах поривчастий.

«Температура повітря вночі коливатиметься у межах +8…+13 °C, вдень +17…+24 °C, на крайньому заході +10…+15 °C», — прогнозує синоптик.

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що 12 травня буде хмарно з проясненнями. На Закарпатті та в Карпатах значні дощі, вдень на Правобережжі помірні дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с. На решті території країни опадів не передбачається.

Вітер дутиме переважно південний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура вночі коливатиметься від +8 до +13°; вдень очікується від +18 до +23 градусів тепла. На крайньому заході країни стовпчики термометрів показуватимуть від +12 до +17 градусів тепла.

Погода в Україні 12 травня / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики попереджають про значні дощі, грози та сильний вітер, який дутиме зі швидкістю 15-20 м/с.

«12 травня на Закарпатті та в Карпатах значні дощі, вдень на Правобережжі грози, місцями шквали 15-20 м/с», — йдеться у повідомленні.

В цих регіонах оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про дощі та грози у багатьох областях України 12 травня / © Укргідрометцентр

