Грози, град та шквали: у низці регіонів на 27 липня оголосили жовтий рівень небезпеки

Негода в Україні 27 липня / © ТСН

Реклама

У понеділок, 27 липня, у західних регіонах України очікується різке погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про грози, сильний вітер та град, через що оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«Вдень 27 липня у західних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», — попередили синоптики.

Реклама

Через сильний вітер та опади можливі локальні негативні наслідки для інфраструктури. Зокрема, погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також спричинити проблеми з рухом транспорту на автошляхах.

Нагадаємо, синоптики прогнозують повернення літньої спеки до Києва 27 липня.

Новини партнерів