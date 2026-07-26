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Грози, град та шквали: у низці регіонів на 27 липня оголосили жовтий рівень небезпеки
Вдень 27 липня західні області України накриє негода: синоптики прогнозують грози, град та шквалистий вітер.
У понеділок, 27 липня, у західних регіонах України очікується різке погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про грози, сильний вітер та град, через що оголошено І рівень небезпечності (жовтий).
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
«Вдень 27 липня у західних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», — попередили синоптики.
Через сильний вітер та опади можливі локальні негативні наслідки для інфраструктури. Зокрема, погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також спричинити проблеми з рухом транспорту на автошляхах.
Нагадаємо, синоптики прогнозують повернення літньої спеки до Києва 27 липня.