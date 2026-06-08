Україну накриють зливи та грози: синоптики попередили, де не на жарт “розгуляється” негода

© ТСН

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Найближчими днями погода в Україні буде теплою, але вкрай мінливою та вологою через прихід атмосферних фронтів. Синоптики попереджають про періодичні зливи з грозами у більшості регіонів, тоді як на дорогах подекуди погіршить видимість ранковий туман.

Детальніше — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, в більшості областей України 9 червня дощитиме.

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Однак менша ймовірність опадів у західних областях.

Температура повітря на заході та на сході країни упродовж дня коливатиметься від +25 до +29 градусів тепла, на решті території — від +20 до +24 градусів. У Києві 9 червня очікуються дощі, а стовпчики термометрів покажуть вдень близько +22…+23 градусів вище нуля.

«Найближчим часом в Україні переважатиме волога погода, з періодичними дощами, повітря буде дуже теплим, до спеки — на півдні та сході, часом задушливим через високу вологість. Наприкінці тижня в більшості областей України очікується зниження температури повітря», — прогнозує синоптикиня.

Тим часом метеоролог Ігор Кібальчич попереджає, що упродовж цього тижня (з 8 по 14 червня) в Україні переважатиме тепла та нестійка погода. Синоптик зазначає, що погоду визначатимуть атмосферні фронти та нестабільні повітряні маси. Через це у більшості регіонів удень очікуються короткочасні зливи з грозами, а подекуди можливі сильні пориви вітру та град. Водночас на тлі високої температури повітря та дефіциту дощів у багатьох областях суттєво підвищиться ризик виникнення пожеж.

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За словам Кібальчича, 9 червня вночі опадів майже не буде, місцями утвориться слабкий туман. Вдень грозові дощі прогнозують у центральних, північних та частині південних областей.

У деяких районах можливі сильні зливи. На сході країни переважатиме суха погода.

Температура повітря вночі коливатиметься від +12 до +17 градусів, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +27. На північному заході буде прохолодніше — очікується від +17 до +22 градусів тепла.

Своєю чергою в Українському гідрометцентрі повідомляють, що 9-11 червня у більшості областей по-літньому нестійку погоду зумовлюватимуть атмосферні фронти в полі зниженого тиску та волога тепла повітряна маса.

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«Така синоптична ситуація сприятиме активному розвитку конвекції, особливо в денні години, що спричинятиме типові літні дощі короткочасного характеру з дуже строкатим їх розподілом як по території, так і за інтенсивністю. Тиск та вологість зазнаватимуть коливань», — йдеться у повідомленні.

За прогнозом синоптиків, 9 червня в Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі у більшості північних, центральних та південних областей, вдень в Україні, крім заходу, пройдуть короткочасні дощі, місцями із грозами.

Вітер дутиме переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, у західних областях — від +10 до +15 градусів тепла. Вдень повітря прогріється від +20 до +25 градусів тепла, на півдні та південному сході країни очікується до +28 градусів вище нуля.

Погода в Україні 9 червня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині та у місті Києві 9 червня буде хмарно із проясненнями. Очікуються короткочасні дощі, місцями із грозами. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

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Температура повітря по області вночі коливатиметься в межах від +13 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +20 до +25 градусів тепла.

У столиці вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +14 до +16 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +23 градусів вище нуля.

Погода у Львові

У Львові та області найближчим часом очікується мінлива погода: впродовж тижня сухі періоди чергуватимуться з дощами, повідомляють синоптики. Зокрема, найближчої доби буде хмарно з проясненнями і переважно без опадів, лише на території області під вечір місцями можливий короткочасний дощ із грозою.

Вночі та вранці очікується слабкий туман, через що видимість на дорогах погіршиться до 500–1000 метрів. Вітер буде південно-західним та дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі на Львівщині становитиме до +14 градусів тепла (у самому Львові — до +13), а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +24…+29 (у місті — до +28).

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Надалі протягом тижня нічна температура коливатиметься в межах +17 градусів тепла, а денна триматиметься на рівні +26 градусів тепла.

Погода в Одесі

На Одещині 9 червня буде мінлива погода із короткочасними проясненнями. Вночі істотних опадів синоптики не передбачають. Вдень місцями пройдуть короткочасні дощі із грозами.

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура вночі по області коливатиметься від +12 до +17 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +28 градусів вище нуля.

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В Одесі температура вночі становитиме від +15 до +17 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +25 градусів вище нуля.

Вздовж узбережжя Одещини вітер дутиме північно-західний, у другій половині дня — південно-західний.

Хвилювання моря буде легке. Температура повітря вночі становитиме від +14 до +19 градусів тепла, вдень очікується від +22 до +27 градусів тепла.

Погода у Харкові

У Харківській області та місті Харкові 9 червня буде хмарно з проясненнями. Ніч пройде без істотних опадів, проте вдень ймовірні невеликі короткочасні дощі, місцями із грозами.

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Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 5 — 10 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме від +13 до +18 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +28 градусів тепла.

У Харкові температура повітря вночі коливатиметься в межах від +15 до +17, вдень від +25 до +27 градусів вище нуля.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 9 червня буде мінлива хмарність. Якщо ніч пройде без опадів, то вночі ймовірні невеликі короткочасні дощі, подекуди із грозами.

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Вітер дутиме західний зі швидкістю 5-10 м/с

Температура повітря по області коливатиметься:

вночі від +11 до +16 градусів тепла;

вдень від +24 до +28 градусів тепла.

У місті Дніпро стовпчики термометрів показуватимуть:

вночі від +15 до +17 градусів тепла;

вдень від +25 до +27 градусів тепла.

Раніше синоптики ошелешили прогнозом погоди в Україні цього тижня.

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