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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Грози та дощі на заході, спека до +35 на півдні — прогноз погоди на 25 липня

Послаблення спеки очікується 31 липня, прогнозує Діденко.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Погода у липні

Погода у липні / © ТСН

У п’ятницю, 25 липня, атмосферний фронт торкнеться західних областей України і тому пройдуть короткочасні дощі та грози.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

Вдень та ввечері у п’ятницю грозові дощі дійдуть до Житомирщини, Чернігівщини та Київщини.

На решті території України буде суха погода.

Температура повітря 25-го липня становитиме +28+32 градуси, на півдні +31+35 градусів.

Осередок свіжішої погоди виникне у п’ятницю на північному заході (див. карту нижче — ред.).

Мапа погоди на 25 липня / © Наталія Діденко / Facebook

Мапа погоди на 25 липня / © Наталія Діденко / Facebook

Погода у Києві

У Києві 25-го липня очікується спекотна погода з температурою повітря до +30 градусів, часом вище.

Вночі без опадів, вдень локальні дощі з грозами.

Коли очікувати послаблення спеки

Послаблення спеки очікується 31 липня.

«А поки що — усі в тінь, пити водичку, їсти кавуни, варити зелений чай з м’ятою, брати із собою маленьке віяло чи махати на себе й сусіда по маршрутці чи в театральному сквері програмкою із театрального сезону — зробимо культурне промо нашим славним театрам, поки вони на канікулах чи гастролях», — резюмувала Діденко.

Раніше синоптики зробили прогноз погоди на липень: буде місяць контрастів — +40 і «всесвітній потоп».

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