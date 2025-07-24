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Грози та дощі на заході, спека до +35 на півдні — прогноз погоди на 25 липня
Послаблення спеки очікується 31 липня, прогнозує Діденко.
У п’ятницю, 25 липня, атмосферний фронт торкнеться західних областей України і тому пройдуть короткочасні дощі та грози.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.
Вдень та ввечері у п’ятницю грозові дощі дійдуть до Житомирщини, Чернігівщини та Київщини.
На решті території України буде суха погода.
Температура повітря 25-го липня становитиме +28+32 градуси, на півдні +31+35 градусів.
Осередок свіжішої погоди виникне у п’ятницю на північному заході (див. карту нижче — ред.).
Погода у Києві
У Києві 25-го липня очікується спекотна погода з температурою повітря до +30 градусів, часом вище.
Вночі без опадів, вдень локальні дощі з грозами.
Коли очікувати послаблення спеки
Послаблення спеки очікується 31 липня.
«А поки що — усі в тінь, пити водичку, їсти кавуни, варити зелений чай з м’ятою, брати із собою маленьке віяло чи махати на себе й сусіда по маршрутці чи в театральному сквері програмкою із театрального сезону — зробимо культурне промо нашим славним театрам, поки вони на канікулах чи гастролях», — резюмувала Діденко.
Раніше синоптики зробили прогноз погоди на липень: буде місяць контрастів — +40 і «всесвітній потоп».