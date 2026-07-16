Грози та спека до +32: антициклон різко змінить погоду в Україні

Погода в Україні 17 липня / © Associated Press

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У п’ятницю, 17 липня, в Україні переважатиме сонячна та тепла погода. У більшості областей опадів не прогнозують, однак на південному сході місцями можливі грозові дощі.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні

За її словами, вдень температура повітря становитиме +25…+29 градусів. На Закарпатті та в південних регіонах повітря прогріється до +27…+32 градусів, тоді як на північному сході буде дещо прохолодніше — +22…+24 градуси.

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Суху погоду в більшості областей забезпечить антициклон Laurent. Водночас холодний атмосферичний фронт зумовить локальні грозові дощі на південному сході країни.

За попереднім прогнозом, вихідними в Україні збережеться суха, сонячна та помірно спекотна погода. Лише в неділю, 19 липня, у західних областях очікуються грози, місцями сильні зливи та шквали.

Антициклон Laurent. Фото: DWD

Погода в Києві

У столиці 17 липня також буде сонячно та без опадів. Денна температура триматиметься на комфортному рівні — близько +25 градусів.

«Можна спокійно займатися городніми, садовими та громадськими обов’язками, важливі речі, особливо картонки, не намокнуть)», — додала синоптикиня.

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Нагадаємо, раніше заступник очільниці відділу комунікації з медіа «Українського гідрометцентру» Іван Семиліт заявив, що найближчими днями в Україні зміниться синоптична ситуація: поле підвищеного атмосферного тиску витіснить дощі, а температура повітря почне зростати.

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