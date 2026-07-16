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Грози та спека до +32: антициклон різко змінить погоду в Україні
П’ятниця принесе в Україну сонячну погоду та літнє тепло до +32 градусів. Однак не всюди день мине без опадів — місцями прогнозують грозові дощі.
У п’ятницю, 17 липня, в Україні переважатиме сонячна та тепла погода. У більшості областей опадів не прогнозують, однак на південному сході місцями можливі грозові дощі.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні
За її словами, вдень температура повітря становитиме +25…+29 градусів. На Закарпатті та в південних регіонах повітря прогріється до +27…+32 градусів, тоді як на північному сході буде дещо прохолодніше — +22…+24 градуси.
Суху погоду в більшості областей забезпечить антициклон Laurent. Водночас холодний атмосферичний фронт зумовить локальні грозові дощі на південному сході країни.
За попереднім прогнозом, вихідними в Україні збережеться суха, сонячна та помірно спекотна погода. Лише в неділю, 19 липня, у західних областях очікуються грози, місцями сильні зливи та шквали.
Погода в Києві
У столиці 17 липня також буде сонячно та без опадів. Денна температура триматиметься на комфортному рівні — близько +25 градусів.
«Можна спокійно займатися городніми, садовими та громадськими обов’язками, важливі речі, особливо картонки, не намокнуть)», — додала синоптикиня.
Нагадаємо, раніше заступник очільниці відділу комунікації з медіа «Українського гідрометцентру» Іван Семиліт заявив, що найближчими днями в Україні зміниться синоптична ситуація: поле підвищеного атмосферного тиску витіснить дощі, а температура повітря почне зростати.