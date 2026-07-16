ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
42
Час на прочитання
1 хв

Грози та спека до +32: антициклон різко змінить погоду в Україні

П’ятниця принесе в Україну сонячну погоду та літнє тепло до +32 градусів. Однак не всюди день мине без опадів — місцями прогнозують грозові дощі.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Коментарі
Погода в Україні 17 липня

Погода в Україні 17 липня / © Associated Press

У п’ятницю, 17 липня, в Україні переважатиме сонячна та тепла погода. У більшості областей опадів не прогнозують, однак на південному сході місцями можливі грозові дощі.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні

За її словами, вдень температура повітря становитиме +25…+29 градусів. На Закарпатті та в південних регіонах повітря прогріється до +27…+32 градусів, тоді як на північному сході буде дещо прохолодніше — +22…+24 градуси.

Суху погоду в більшості областей забезпечить антициклон Laurent. Водночас холодний атмосферичний фронт зумовить локальні грозові дощі на південному сході країни.

За попереднім прогнозом, вихідними в Україні збережеться суха, сонячна та помірно спекотна погода. Лише в неділю, 19 липня, у західних областях очікуються грози, місцями сильні зливи та шквали.

Антициклон Laurent. Фото: DWD

Антициклон Laurent. Фото: DWD

Погода в Києві

У столиці 17 липня також буде сонячно та без опадів. Денна температура триматиметься на комфортному рівні — близько +25 градусів.

«Можна спокійно займатися городніми, садовими та громадськими обов’язками, важливі речі, особливо картонки, не намокнуть)», — додала синоптикиня.

Нагадаємо, раніше заступник очільниці відділу комунікації з медіа «Українського гідрометцентру» Іван Семиліт заявив, що найближчими днями в Україні зміниться синоптична ситуація: поле підвищеного атмосферного тиску витіснить дощі, а температура повітря почне зростати.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
42
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie