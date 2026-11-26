Грудень обіцяє бути помірним / © Associated Press

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За попередніми прогнозами синоптиків, зима 2026−2027 в Україні буде на 1,5−2 градуси теплішою за норму, а грудень мине без аномальних явищ.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

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За даними синоптиків, у грудні очікується синоптична ситуація без значних стрибків температури та аномальної кількості опадів.

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«Сніговий покрив протягом місяця утворюється в більшості областей, винятком може стати південь, де він встановлюється не кожного року», — йдеться у повідомленні.

Середня місячна кількість опадів в країні у грудні становитиме, за попереднім прогнозом, 30 - 66 мм, а середня місячна температура від -4 до +3 градусів, це близькі до норми показники.

Водночас наразі неможливо достовірно передбачити, коли саме у грудні встановиться морозна погода та наскільки сильним буде похолодання.

Якою буде зима в Україні — останні новини

За даними Європейської служби моніторингу клімату Copernicus, грудень на більшій частині Європи може бути теплішим, ніж зазвичай. Така тенденція простежується і для України, хоча точні температурні показники для окремих областей наразі невідомі.

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За попереднім прогнозом метеорологічного сайту Wisemeteo, зима в Україні буде помірно холодною, зі снігопадами та без екстремальних температурних коливань.

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