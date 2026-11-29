Прогноз погоди в Україні на початку грудня / © pexels.com

Реклама

На початку грудня погоду в Україні визначатиме холодний антициклон із півночі. Переважатиме суха погода, а вночі в західних областях температура місцями опускатиметься до -16 °С. На дорогах подекуди можлива ожеледиця, а в повітрі — тумани та паморозь.

Прогноз погоди на тиждень від 30 листопада до 6 грудня опублікував Meteoprog.

Реклама

Погода в Україні на тиждень: де вдарять морози до -16 °С

За даними синоптиків, температура повітря впродовж тижня буде нижчою за кліматичну норму, особливо в західних і південно-західних областях. Вітер переважатиме північного та північно-східного напрямків.

Реклама

«Упродовж наступних кількох днів в Україні пануватиме область підвищеного атмосферного тиску. Температура повітря буде нижчою за кліматичну норму, особливо в західних і південно-західних областях. Переважатиме вітер північного та північно-східного напрямків. Уночі та вранці місцями утворюватимуться тумани й паморозь», — повідомляють синоптики Meteoprog.

Прогноз погоди в Україні на 30 листопада — 6 грудня: коли чекати снігу та дощу

У понеділок — середу, 30 листопада — 2 грудня, в Україні переважатиме суха та морозна погода. У нічні години стовпчики термометрів показуватимуть -4…-10 °С. Найхолодніше буде в західних областях, де місцями температура знизиться до -16 °С. Удень повітря прогріватиметься лише до -2…-7 °С.

Дещо тепліше буде на Закарпатті та в Криму — близько 0 °С. Через низьку температуру на окремих ділянках доріг може утворюватися ожеледиця, тому водіям і пішоходам варто бути уважними.

У четвер і п’ятницю, 3–4 грудня, сильних змін у погоді не прогнозують: у більшості областей збережеться холодна погода без істотних опадів. Уночі температура становитиме -3…-12 °С, удень коливатиметься від -3 до +2 °С. Водночас на крайньому заході України та в Криму місцями можливі невеликий сніг, мокрий сніг і дощ. Тож у цих регіонах погода буде дещо мінливішою.

Реклама

На вихідних, 5–6 грудня, опадів побільшає. Синоптики прогнозують сніг і мокрий сніг у південних, центральних та західних областях. У Криму можливий дощ. На решті території України переважатиме суха погода. Уночі температура повітря знизиться до -3…-10 °С, удень становитиме -4…+1 °С. Найкомфортніші температурні показники знову очікуються в Криму, де повітря може прогрітися до +4 °С.

Таким чином, початок грудня буде переважно морозним і сухим, а ближче до вихідних у частині регіонів можливі опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua розповідав, якою буде погода в Україні у грудні 2026 року. За попереднім прогнозом «Укргідрометцентру», місяць очікується без аномальних температурних коливань, а середня температура повітря становитиме від -4 до +3 °С. Водночас у більшості областей протягом грудня може утворитися сніговий покрив.

Новини партнерів

Новини партнерів