Укрaїнa
202
1 хв

Грудень продовжує дивувати: прогноз погоди на сьогодні

У понеділок на більшій території країни опадів не прогнозується. Температура повітря не перевищить +8.

Анастасія Павленко
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Мокрий сніг очікується у низці регіонів

Мокрий сніг очікується у низці регіонів / © Pixabay

Сьогодні, 22 грудня, в Україні буде хмарна погода без суттєвих опадів, але з проясненнями. Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с.

Про це повідомив «Український гідрометеорологічний центр».

На північному сході країни місцями пройде невеликий дощ із мокрим снігом.

«У більшості західних, центральних та південних областей вранці туман», — йдеться в повідомленні.

Температура вдень становитиме 0…+5°С. На Закарпатті та півдні країни буде +3…8°.

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Без опадів. Вранці туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура по області вдень 0…+5°С. У Києві у межах +1…3°С.

Раніше синоптик повідомив, що антициклон принесе до України відчутне похолодання. Такі погодні зміни варто очікувати вже від початку нового тижня.

