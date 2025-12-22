- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 202
- Час на прочитання
- 1 хв
Грудень продовжує дивувати: прогноз погоди на сьогодні
У понеділок на більшій території країни опадів не прогнозується. Температура повітря не перевищить +8.
Сьогодні, 22 грудня, в Україні буде хмарна погода без суттєвих опадів, але з проясненнями. Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с.
Про це повідомив «Український гідрометеорологічний центр».
На північному сході країни місцями пройде невеликий дощ із мокрим снігом.
«У більшості західних, центральних та південних областей вранці туман», — йдеться в повідомленні.
Температура вдень становитиме 0…+5°С. На Закарпатті та півдні країни буде +3…8°.
У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Без опадів. Вранці туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура по області вдень 0…+5°С. У Києві у межах +1…3°С.
Раніше синоптик повідомив, що антициклон принесе до України відчутне похолодання. Такі погодні зміни варто очікувати вже від початку нового тижня.