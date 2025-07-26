Група чоловіків напала на бус ТЦК, що прямував у навчальний центр на Полтавщині: мобілізовані втекли

ТЦК / © ТСН

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На Полтавщині група людей у цивільному перекрила дорогу транспортному засобу, в якому до навчального центру прямували мобілізовані чоловіки. Подыя сталася 25 липня ввечеры, близько 20:00.

Про це повідомляє пресцентр Полтавського обласного ТЦК та СП у Facebook.

Як зазначається, у результаті силових дій з боку цивільних осіб авто зазнало ушкоджень, деякі мобілізовані зникли у невідомому напрямку.

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«За фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з боку цивільних громадян направлено подання до СБУ. Стосовно мобілізованих військовослужбовців, які здійснили СЗЧ, повідомлено ДБР», — наголошують у ТЦК.

Також там додали, що перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України (ЗСУ) є кримінальним злочином, що карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. А якщо це призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків, — на строк від восьми до п’ятнадцяти років.

У Теріторіальному центрі комплектування наголосили, що після мобілізації (видачі наказу начальника ТЦК та СП про призов під час мобілізації) цивільний громадянин юридично стає військовослужбовцем.

«У разі залишення ним транспортного засобу на шляху до навчального центру або безпосередньо навчального центру під час навчання — до нього застосовуються санкції як до військовослужбовця — стаття 407 ККУ (самовільне залишення військової частини або місця служби) — від 5 до 10 років позбавлення волі. Якщо ж він ухиляється від військової служби шляхом самокалічення, симуляції хвороби, підроблення документів чи іншого обману — він підпадає під санкцію статті 409 ККУ — від 5 до 10 років позбавлення волі», — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, на Харківщині 20-річний хлопець увірвався до ТЦК і напав на поліцейського.